EXCLU : La date du procès de l'incendie du Centre des Impôts de Morlaix enfin fixée

Le procès des incendiaires présumés du centre des impôts de Morlaix aura lieu le 19 avril 2018, au Tribunal de Grande Instance de la ville. Le centre des impôts avait en partie brûlé dans la nuit du 19 au 20 septembre 2014, pendant une manifestation de légumiers.

Samedi dernier, le "collectif des indignés" a, une nouvelle fois, sonné le tocsin dans le centre de Morlaix, pour "rappeler aux citoyens que personne n'a encore été jugé dans cette affaire d'incendie volontaire, trois ans après les faits." Renseignement pris auprès du nouveau procureur de Brest Jean-Philippe Récappé, la date a été fixée au 19 avril 2018 à 13h30. La date est encore provisoire puisque les avocats n'ont pas encore été consultés et ont la possibilité de demander un report, mais elle est désormais inscrite dans l'agenda judiciaire.

Trois agriculteurs et un bonnet rouge seront jugés pour "avoir créé un danger pour les personnes, en détruisant le bâtiment du centre des impôts par une substance explosive," et pour avoir "entravé l'arrivée des secours". Dans la même soirée, le bâtiment de la Mutualité sociale agricole, situé à Saint-Martin-des-Champs avait lui aussi été incendié, mais personne n'est poursuivi dans cette affaire.

"Des tensions inévitables"

Dans l'affaire de l'incendie du centre des impôts, l'avocat des trois agriculteurs, maître Jaime Rates, s'est réjouit qu'une date soit enfin avancée. "Ce n'est pas plus mal d'avoir enfin une date pour tirer au clair cette affaire. L'instruction a été longue. Nous allons maintenir notre ligne de départ et plaider la relaxe." Interrogé sur les tensions prévisibles lors de l'audience, maître Jaime Rates a indiqué "qu'elles sont inévitables. Le centre des impôts est un symbole. Les gens s'en sont émus. Et puis, il y a eu un acharnement pendant l'enquête ressenti par certains agriculteurs. Enfin, il y a une question d'argent importante."

Le ministère de la Justice s'est constitué partie civile. Les dégâts sont chiffrés à plus d'un million d'euros. Le syndicat de l'agroalimentaire s'est également constitué partie civile.