Le procès de la bagarre mortelle à Beaune en 2014 est ouvert

Deux frères sont jugés depuis ce mardi matin par la cour d'assise de Dijon pour une bagarre de sortie de boîte, en septembre 2014, qui a coûté la vie à un jeune cuisinier de Pommard.

Ils sont deux dans le box des accusés. Deux frères impliqués dans une bagarre violente, à la sortie d'une boîte de nuit de Beaune le 28 septembre 2014. Après un accrochage en voiture, ils avouent s'être battus avec les occupants de l'autre véhicule. L'un d'eux mourra de ses blessures quelques jours plus tard à l'hôpital. La cour d'assises de Dijon doit maintenant trancher : y-a-t-il eu légitime défense ou non ? Le procès va durer trois jours.

"Violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner"

L'un des frères est jugé pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de 10 jours. Il encourt cinq ans d'emprisonnement et une amende de 75.000 euros. L'autre aurait donné le coup fatal et est jugé pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et risque 15 ans de réclusion criminelle. Une peine que l'avocat de la défense, Maître Emmanuel Touraille, compte alléger en plaidant la légitime défense.