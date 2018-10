Oléron, France

Dans ce procès pour assassinat à la cour d'assises de Saintes, il va falloir faire la lumière sur la culpabilité de Guilain Fricot alors qu'il a toujours nié le meurtre de Lysiane Fraigne. C'était il y a un peu plus de trois ans jour pour jour, le 13 octobre 2015, la femme de 54 ans disparaissait sur l'île d'Oléron. Celle qui travaillait dans une boulangerie n'a plus donné signe de vie du jour au lendemain.

Son corps n'a jamais été retrouvé mais son ancien amant, Guilain Fricot, a été incarcéré quelques jours après la disparition. Depuis trois ans, il séjourne à la maison d'arrêt de Rochefort bien qu'il a toujours clamé son innocence.

Des "éléments accablants" contre l'ancien amant

L'avocat de Guilain Fricot, Me Domingues, avait demandé à plusieurs reprises sa remise en liberté. Elle a toujours été refusée. Le parquet de La Rochelle parle d'éléments "accablants" qui jouent contre lui. Sa fuite après sa première confrontation avec les gendarmes, l'achat de ciment et de chaux deux jours avant la disparition et les gouttes de sang retrouvées chez lui, dans son mobil-home. L'avocat de la défense assure que son client "n'a pas changé d'objectif [...] il va essayer d'obtenir un acquittement".

La famille de la victime espère des explications de Guilain Fricot mais surtout qu'il dise où il a caché le corps de Lysiane Fraigne.