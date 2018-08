Suite à la demande des avocats de la défense, le tribunal correctionnel de Tours a décidé de renvoyer l'audience au 27 septembre. Dans cette affaire, Mounia Haddad, conseillère départementale aurait été enlevée et séquestrée par son propre père et deux de ses oncles qui s'opposent à son mariage.

Tours, France

Changement d'avocat, délai jugé trop court pour bien préparer le procès, les avocats de la défense ont demandé le renvoi de l'affaire. Malgré les oppositions de l'avocat des parties civiles et du procureur, le tribunal correctionnel a finalement accepté la demande après délibération et a donc renvoyé le procès au jeudi 27 septembre. Une décision prise au vu de la nature et de la complexité de l'affaire et pour permettre aux parties de citer les témoins utiles et nécessaires.

Mounia Haddad reste traumatisée

Il est vrai que cette affaire a été largement médiatisée. Lorsque le 18 juillet dernier, Mounia Haddad dit avoir été embarquée de force par sa propre famille devant le domicile de son fiancé dans les Alpes-Maritimes. Puis cette jeune élue de 29 ans, conseillère départementale aurait été ramenée en Touraine et séquestrée plus de 24h au domicile familial à St-Pierre-des-Corps avant que la police ne puisse intervenir.

Son père et deux de ses oncles sont mis en examen pour enlèvement et séquestration. Son frère pour menaces de mort écrites. Tous les quatre refusent l'histoire d'amour que vit Mounia Haddad avec son fiancé et s'opposent à leur mariage prévu ce mois-ci.

Ce renvoi est regrettable car ça fait perdurer la situation de stress et de peur de ma cliente. Est-ce qu'on peut vivre normalement quand on est victime de tels faits par sa famille ? Je suis pas tout à fait sûr. En tout cas, elle vit avec l'homme qu'elle aime et pour l'instant c'est ce qui compte", Me Abed Bendjador fils, avocat de Mounia Haddad

Les quatre prévenus restent donc sous contrôle judiciaire avec obligation d'aller pointer au commissariat deux fois par semaine et interdiction d'entrer en contact avec Mounia Haddad et son fiancé.