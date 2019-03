Le procès de la famille de braqueurs à Pau : le choc des victimes

Igon, France

Le deuxième jour du procès de la famille de braqueurs devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques à Pau à été consacré à l'examen des faits. Jean Jacques Roudaut le père, Steven le Fils, et Karina Lévèque la petite copine comparaissent pour 3 vols avec armes, dont celui de la station service d'Igon près de Nay. C'était le 13 novembre 2017. C'est le récit de l'employée qui a sans doute le plus renseigné la cour sur la violence de ces agressions. Elle a été braquée dans sa voiture après la fermeture. Alcine, 52 ans est encore traumatisée, deux ans apres. Face à la cour, elle a raconté ce qu'elle a vécu sans s’arrêter de pleurer.

"Passer de si mignon à si violent!"

Alcine s’apprête à rentrer chez elle. Elle est déjà dans sa voiture, quand Steven, poliment et gentiment, vient lui demander de lui prêter son téléphone pour appeler une dépanneuse. Le trio vient de tomber en panne devant le garage. Elle lui a d'abord dit non, avant d'avoir des remords en le regardant s'éloigner dans le rétroviseur : "j'ai eu de la peine. Je n'allais pas laisser ce jeune dans le noir". Elle sort de sa voiture, Steven fait demi-tour et l’attrape par derrière : "ne criez pas, j'ai un couteau". A l'audience, elle ne comprend toujours pas : "passer de si mignon à si violent". Elle voit la lame du couteau. Elle la sent sur son cou. Et au lieu de se taire, elle hurle. Pendant tout le temps de l'agression. Elle veut écarter le poignet de Steven. Alors il la jette au sol. Le trio est monté dans la voiture. Elle tente de s'accrocher à la portière. Mais le père a démarré.

Alcine a mis de long mois avant de reprendre le travail. De longs mois passés sur son canapé chez elle à ne rien faire. Ce boulot, dans le garage de son frère, c'est tout ce qu'elle a. Ça fait 25 ans qu'elle y travaille. Elle s'est sentie coupable aussi. Parce que des proches lui on dit : "tu as été bête. Pourquoi tu les as aidés?" Elle a expliqué que quand elle était petite, sa belle mère lui disait qu'elle était trop bête pour aller à l'école. Ces mots à propos de son attitude pendant l'agression l'a ramenée à ce traumatisme d'enfance. "Je voudrais retrouver ma vie d'avant. Je faisais du sport, du vélo avec mon mari le dimanche matin, de la Zumba. Je n'ai plus envie". Depuis le début de ce procès, Alcine regarde droit devant elle. Elle n'arrive pas à regarder sur sa gauche, les accusés dans le box.

Un road trip pathétique

Le père, Jean-Jacques est un repris de justice toxicomane. Le fils, un jeune délinquant de 18 ans à l'époque. Apres être restés sans contact pendant 5 ans, le fils a décidé de retrouver son père à Lorient. C'est en Bretagne que ce roadtrip pathétique a commencé. Les retrouvailles sont décevantes. Il ne retrouve pas un père, mais un compagnon de beuverie. Et comme ils ont des soucis avec la police, ils décident tous les trois de quitter Lorient. Direction Lourdes où vivent les deux jeunes. Ils n'ont pas de voitures. Ils font du camping sauvage. À Libourne, Steven va voler une poule. Les gendarmes veulent contrôler ces campeurs qui n'ont rien de touristes (il faut dire qu'on est en mars). Steven vient d'égorger la poule. Il a du sang plein les mains mais parvient quand même à éviter l'interpellation. Il mettent les bouts et décident de faire du stop pour voler une voiture. Le conducteur se retrouvent avec un couteau sous la gorge. Il est prié de descendre.

Les voilà à Lourdes. Le 13 mars. Ils décident d'agresser un jeune sous curatelle qu'ils ont rencontré aux resto du cœur. Avec un couteau là encore. Plus tard dans la journée, ils tombent en panne à Igon devant la station service. On connait la suite. La cavale va se poursuivre en Espagne, avant un retour à Lourdes, parce que la Gardia Civil commence a trouver le trio un peu louche. Les trois seront arrêter dans une cabane de fortune dans un bois prés de Lourdes.