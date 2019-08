Le procès de la fusillade de Carpentras s'ouvre ce jeudi

Carpentras, France

Sept hommes seront à la barre ce jeudi au tribunal correctionnel de Carpentras, tous âgés de 21 à 26 ans et jugés pour plusieurs fusillades survenues le 22 décembre 2017 dans le quartier des Amendiers de la ville. Ils sont accusés, à divers degrés, d'association de malfaiteur, violence aggravée, possession et vente de drogue, et incendie de véhicule.

L'un d'entre eux sera aussi jugé pour tentative de meurtre en bande organisée et évasion. ll avait réussi à prendre la fuite pendant sa garde à vue, finalement arrêté quelques jours plus tard lors d'un contrôle routier à Marseille.

Que sait-on de l'enquête ?

A cette époque, le préfet de Vaucluse parle d'un "règlement de comptes entre dealers" de drogue. Selon les enquêteurs, la fusillade aurait opposé deux bandes rivales. De nombreuses arrestations avaient en effet eu lieu dans le milieu dans les mois précédents, laissant la place à de nouveaux trafiquants qui voulaient visiblement conquérir ce point de vente.

Plusieurs fusillades avaient d'ailleurs déjà éclaté, dans le quartier, dans les semaines précédentes.

Le rappel des faits

Il est environ 13 heures, ce vendredi 22 décembre 2017, quand des coups de feu éclatent dans le quartier des Amendiers. Un adolescent a le crâne ouvert par un coup de crosse, puis deux voitures prennent la fuite.

Le deuxième épisode a lieu le même jour, sur les coups de 15 heures : d'autres tirs d'armes à feu sont entendus juste à côté, avenue du pont des fontaines. Les balles, là encore, ne font pas de blessés.

En revanche, un camion est abandonné sur place et incendié. Par mesure de sécurité, les élèves de l'école et du collège Raspail tout proche sont confinés dans l'établissement, le temps que les pompiers éteignent le feu.

Pendant ce temps là, dans la confusion la plus totale, les hommes du Raid de Marseille débarquent dans la capitale du comtat Venaissin pour prêter main forte aux policiers et interviennent dans un immeuble où trois hommes sont retranchés, armés. Quatre autres sont finalement également arrêtés.

L'émotion dans le quartier

A l'époque, Kamel, un habitant du quartier avait témoigné au micro de France Bleu Vaucluse : "J'ai quatre enfants, scolarisés ici à Raspail. Ils sont restés enfermés jusqu'à 18h30, jusqu'à ce que ça se calme". Les fusillades qui ont déjà eu lieu dans le quartier, dans les semaines précédentes, le poussent à vouloir quitter le voisinage : "J'ai fait plusieurs demandes de mutation, explique Kamel. Personne ne veut rester ici".

La peur et l'omerta, c'est aussi ce que décrivait Ali, un autre habitant du quartier : "Si tu parles, tu peux te faire brûler ta voiture. Nous on a des familles... on a peur de ça".

L'enquête de voisinage de la police s'était d'ailleurs révélée plus difficile que prévue pour cette raison, beaucoup d'habitants affirmant n'avoir rien vu ni entendu.

