Le procès de la prise d'otages de Lourdes s'ouvre ce lundi aux assises de Tarbes

Le procès de la prise d’otages à Lourdes s'ouvre ce lundi 23 janvier 2023, devant la cour d'assises de Tarbes. Romio Rizkallah, âgé de 53 ans, est accusé de tentative d’assassinat, tentative de meurtre, violences sur des policiers, dégradation de bien et prise d’otages. Le 23 avril 2019, il s’est rendu chez son ex-compagne à Lourdes où il s’en est pris à elle et sa mère . Une intervention du RAID a été nécessaire après plusieurs heures de prise d'otages.

Un homme déjà condamné trois fois pour violences conjugales

Ce sont des riverains de ce quartier résidentiel de Lourdes qui ont alerté la police, après avoir entendu des coups de feu. Quand les policiers sont arrivés sur place, le forcené a tiré dans leur direction et il crié : "Barrez-vous, je vais la tuer !" Il était armé d'un fusil à pompe avec lequel il a menacé son ex-compagne qui a les mains menottées derrière le dos.

Il a laissé partir les parents de la femme mais le forcené a demandé deux cercueils, pour lui et pour son ex. Il s'est retranché et a fermé tous les volets. La prise d’otages a duré environ cinq heures, entre 11h et un peu après 16h, quand le RAID a lancé l’assaut.

Il aurait fait en sorte que la femme se trouve sur la ligne de tir mais il lui a tiré dessus quand les policiers sont entrés. Il a ensuite placé son arme sous son menton avant d'être maîtrisé et interpellé. Face aux enquêteurs, il a nié la prise d’otages, a assuré qu’il ne voulait tuer personne, simplement lui. Il s’était pourtant rendu chez son ex avec des armes et de l’essence. En arrivant, il avait aspergé son ancienne compagne, sa mère, et le mur de la maison, en menaçant de les cramer.

"Il n'y a rien de passionnel dans ce drame"

L'intervention du RAID a permis de sauver les otages selon l'avocat des parties civiles, Thierry Sagardoytho, conseil de l'ancienne compagne de l'accusé et sa mère. "Il n'y a rien de passionnel dans ce drame, il y a au contraire toutes les conditions réunies à un bain de sang. [...] Mes deux victimes vivent aujourd'hui dans l'angoisse qu'il [ndlr Romio Rizkallah] puisse à nouveau revenir, c'est dire combien ces faits ont laissé une plaie traumatique et encore purulente pour elles."

Une des avocates de l'accusé, Me Florence Brus est confiante sur les débats à venir : "Notre client est disposé à répondre aux questions de la cour d'assises et nous espérons que les débats permettront de faire émerger la vérité judiciaire. [...] À mon avis, les éléments de personnalité vont être très importants. Il y a eu plusieurs expertises dans ce dossier."