Le procès de Millas vu de Perpignan : "Même à travers un écran, c'est dur"

Depuis maintenant trois semaines, la conductrice Nadine Oliveira est jugée par le tribunal correctionnel de Marseille pour homicides et blessures involontaires, en son absence depuis qu'elle s'est effondrée en pleine audience. Un procès également retransmis à Perpignan, au palais des Congrès, pour permettre aux parties civiles et au grand public qui ne peuvent pas se déplacer de suivre les audiences. Sur les 200 sièges installés, une trentaine est occupée quotidiennement, parfois moins le matin.

"Je m'attendais à plus de monde", reconnaît Claire, une usagère de la ligne de TER où a eu lieu l'accident. Elle est venue en quête de réponse "On a eu l'impression, les premiers jours, d'une confusion, mais j'ai eu quelques expertises supplémentaires dont je n'avais pas connaissance".

La salle, située au deuxième étage du palais des Congrès, a été séparée en deux. Devant, les parties civiles et avocats, derrière, le "grand public". Au fond de la salle, Marie et ses amies, venues en soutien aux victimes. "Ça s'est passé près de chez nous, on se sent tous un peu concernés. Ce sont des familles qu'on connaît de près ou de loin, donc c'est très émouvant", reconnaît-elle.

Son amie, Monica, confirme, malgré une retransmission par écran, l'émotion est là. "J'ai assisté aux témoignages des victimes, c'était dur. Je pense que je ne me suis pas assez préparée psychologiquement." Monica a dû s'absenter quelques instants, submergée par l'émotion.

Dans la salle aussi, des juristes et psychologues de l'association France Victime 66, pour épauler les parties civiles trop bouleversées.