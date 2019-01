Le procès de Notre dame Mère de la Lumière à Caen de nouveau renvoyé ?

Caen - France

Nouveau report en vue pour le procès du président de l'association Notre Dame Mère de la Lumière devant le tribunal correctionnel de Caen. Deux nouvelles victimes viennent de porter plainte. Le procès, renvoyé une première fois le 2 octobre 2018, et qui devait avoir lieu ce mardi 22 janvier 2019, devrait donc à nouveau être renvoyé. Le président de l'association, un médecin urgentiste du CHU de Caen âgé de 30 ans, est poursuivi pour abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne.

Des victimes qui ne se considèrent pas comme telles

Certaines victimes dénoncent des faits d'emprise mentale et de sujétion psychologique. La justice recense 16 victimes au total. Mais, et c'est toute la difficulté de ce dossier, la plupart d'entre elles ne se considèrent pas comme telles. L'audience au fond est donc très attendue par les uns et les autres pour démêler le vrai du faux. Mais tous risquent donc de devoir patienter car le dépôt de deux nouvelles plaintes devrait entraîner le report du procès.