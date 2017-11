Le procès de Philippe Pascal une nouvelle fois reporté

Le procès devait avoir lieu ce lundi devant le tribunal correctionnel d'Avignon mais Philippe Pascal ne devrait finalement être jugé le lundi 26 février prochain à 14h00.

Philippe Pascal, ancien inspecteur de l'urssaf est poursuivi pour atteinte à l'intimité de la vie privée de l'ancien président de la CCI, François Mariani.

C'est le quatrième renvoi dans cette affaire. cette fois c'est parce que l'avocat de François Mariani, maître Olivier Morice a fait parvenir un certificat médical prouvant qu'il était hors d'état de plaider pour cause de douleurs lombaires.

150 manifestants étaient venus apporter leur soutien à Philippe Pascal.

et la salle d'audience était trop petite pour tous les accueillir.

A noter la présence de reporters de la presse nationale médiapart en tête.

Il faut dire que ce dossier qui traîne depuis 2010 semble assez édifiant en ces temps de " Paradise Papers ".

L'ancien président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaucluse a porté plainte contre Philippe Pascal parce que celui-ci a transmis au Parquet une cassette enregistrée par un ex-employé de François Mariani à l'insu de ce dernier et qui ont permis d'ouvrir une instruction pour travail dissimulé et faux contre ce même François Mariani.