Le procès de Salah Abdeslam qui devait s'ouvrir lundi à Bruxelles aura finalement lieu plus tard. Le djihadiste, seul survivant du commando des attentats du 13 novembre 2015, n'avait plus d'avocat. Mais son ancien conseil, le Belge Sven Mary, va finalement de nouveau assurer sa défense et il a donc demandé un délai de préparation. La date de la nouvelle audience devrait être fixée lundi.

Le temps du procès, qui concerne une fusillade pendant sa cavale, Salah Abdeslam, aujourd'hui incarcéré à l'isolement à Fleury-Mérogis, doit être détenu à la prison de Vendin-le-Vieil près de Lens.