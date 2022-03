Le procès de Terra Fecundis et du travail dissimulé dans le monde agricole devant la justice à Nîmes

La justice poursuit Terra Fecundis une entreprise de travail temporaire espagnole et une dizaine de patrons d'exploitations de Petite Camargue qui avaient employé des travailleurs agricoles dans des conditions indignes entre 2017 et 2019.

C'est un procès sur des pratiques d'un autre âge qui se tient ce vendredi 18 mars devant le tribunal correctionnel de Nîmes. La justice poursuit Terra Fecundis une entreprise de travail temporaire espagnole et une dizaine de patrons d'exploitations agricoles de Petite Camargue. Ces exploitations basées à Vauvert, Gallician, Saint-Gilles, Le Cailar, Vergèze ou encore Aramon avaient employé des travailleurs agricoles dans des conditions indignes, en faisant appel aux services de Terra Fecundis entre 2017 et 2019. La plupart des saisonniers étaient originaires d’Amérique du Sud.

Esclavage des temps modernes

Certains acteurs du dossier n'hésitent pas à parler d'esclavage des temps modernes. Les travailleurs, originaires en très grande majorité d'Equateur, étaient recrutés en Espagne par Terra Fecundis. Ils étaient ensuite acheminés par bus vers les exploitations agricoles de la région, principalement dans le Gard et les Bouches-du-Rhône. Ils étaient rémunérés sept euros net de l'heure et pas question de parler d'heures supplémentaires ou de congés payés . Ils travaillaient parfois jusqu'à 70 heures par semaine Certains étaient également logés dans des bungalows dans des conditions d'hygiène indécentes.

Entre 2017 et 2019, ce sont ainsi une dizaine d'exploitants gardois qui auraient eu recours aux services de la société espagnole de travail temporaire. La liste des victimes comporte près de 150 noms et plusieurs syndicats ou administrations se sont également portés parties civiles. En juillet dernier, les responsables de Terra Fecundis avait déjà été condamnés à des peines de prison avec sursis et de lourdes amendes par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits similaires survenus entre 2012 et 2015 . Leurs avocats avaient fait appel.