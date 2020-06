Le procès de vente de faux permis impliquant des célébrités débute au tribunal correctionnel de Nanterre

C'est ce mercredi 17 juin que s'ouvre le procès sur la vente de faux permis à des célébrités au tribunal correctionnel de Nanterre. Démantelée en mai 2016, l'escroquerie faisait notamment sortir les noms de la star du PSG Layvin Kurzawa, ou encore du journaliste Ali Baddou, en tant qu'acheteur de ces faux permis de conduire.

Ils ont déboursé entre 2.000 et 12.000 euros pour obtenir "le papier rose". En tout une centaine de permis frauduleux ont été délivrés entre octobre 2013 et avril 2015. Parmi les personnes jugées à partir de demain, le gérant des deux auto-écoles de Neuilly et Puteaux, également mari de la chanteuse Amel Bent.

Pour délivrer les permis de conduire, la combine était simple : d'abord l'enregistrement des dossiers à la préfecture, puis les modifications dans le Fichier national des permis de conduire, réalisées grâce à une agente du service. En tout, six prévenus comparaissent libre jusqu'au vendredi 19 juin. Parmi eux, cette fonctionnaire, et deux autres anciens agents de la préfecture des Hauts de Seine.