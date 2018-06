Nantes, France

Céline Sablé Marchand meurt le 20 mars 2015 mais on ne l'apprend que trois mois plus tard, le 18 juin quand son époux Yann Marchand convoqué par les gendarmes dans le cadre de l'enquête sur sa disparition avoue. Les coups portés à la tête avec une pelle dans la chapelle de la propriété familiale au fond d'un vaste parc puis le corps brûlé à proximité et les textos envoyés depuis le téléphone portable de son épouse pour faire croire à un départ volontaire chez une tante.

La chapelle où s'est déroulé le drame. © Radio France - Pascale Boucherie

L'émotion dans la petite ville des Sorinières est grande. Une marche blanche rassemble 200 personnes.

La marche blanche avait rassemblé 200 personnes. © Radio France -

Aujourd’hui la propriété familiale est à l’abandon, envahie par les herbes. Avec, face à la grille d’entrée, la grande bâtisse que les gens des environs appellent "le manoir "ou "le château", et sur la gauche dans un style beaucoup plus contemporain, la longère où le couple Marchand vivait avec ses deux jeunes enfants.

Yann Marchand encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

12 parties civiles et quatre avocats

Le procès est prévu pour se terminer le 3 juillet. On y attend 19 témoins, cinq experts, quatre avocats et 12 parties civiles, dont de nombreux oncles, tantes et cousines de la victime. L'accusé est défendu par Stéphanie Salaud et Oliver Méchinaud. Les parties civiles sont représentées par Maell Pellen et Patrick Le Tertre.