Le procès des agresseurs d'une personne âgée, chez elle à Mirepeix

On juge deux jeunes de 20 et 21 ans ce jeudi à Pau. Devant le tribunal correctionnel, ils vont répondre de l'agression d'une personne âgée dans sa maison de Mirepeix. C'était le 20 juin 2019, il y a deux ans. Pour à peine plus de 100 euros, cette dam âgé de 83 ans a été séquestrée et frappée au point d'avoir plusieurs fractures au visage dont un nez cassé.

Un cauchemar

La scène est d'une violence qu'on a du mal à expliquer. Les deux avaient repéré cette maison, qu'il surveillait ce jour là. Ils ont attendu 9 heures et le départ de la fille de la vieille dame. L'un fait le guet et l'autre entre dans la maison en enfonçant la porte d'un coup de pied. Il pensait qu'il était tout seul, et il est surpris de la présence de la personne âgée. Mais il décide de la ligoter et de la bâillonner, et lui assène des coups au visage. Elle souffre de plusieurs fractures au visage dont un nez cassé. Pour obtenir des informations sur l'endroit où elle cache son argent. Elle lui indique un meuble où il trouve 120€. Avant de partir, il la frappe à nouveau. Il retrouve son ami, et ils vont s'acheter des viennoiseries avec ce butin minable.

Une enquête d'un an et demi

Les gendarmes ont passé les liens au peigne fin. Ils ont relevé beaucoup de traces génétiques. Dans les fichiers ADN de la justice, il y a un profil qui ressemblent à un indice relevé dans la maison. C'est un membre de la famille de l'agresseur. Après 18 mois d'enquête et de rapprochement, le jeune est identifié grâce aux empreintes digitales retrouvées dans la maison. Il était inconnu de la justice, il avait fondé depuis une famille avec un enfant. Son complice, le guetteur, venait d'entrer dans l'armée.