Le procès des attaques au marteau à Dijon et Chalon débute ce lundi 3 mai à Chalon-sur-Saône

C'est un procès très attendu qui débute ce lundi 3 mai devant la Cour d'Assises de Saône et Loire : celui d'un jeune homme d'une vingtaine d'années, mineur au moment des faits et auteur présumé d'une série d'attaques au marteau à Dijon et Chalon-sur-Saône au mois de septembre 2017.

Ce lundi matin, c'est un ancien étudiant en histoire à l'université de Bourgogne qui va se présenter devant les jurés de la cour d'assises de Saône et Loire. Le jeune homme âgé d'une vingtaine d'années est poursuivi pout tentative de meurtre, vol et violence avec arme. Entre le mois de septembre 2017 et janvier 2018, il a donné du fil à retordre aux enquêteurs dijonnais et chalonnais.

Paul Montmartin (à gauche), directeur de la Police Judiciaire de Dijon en 2017 et Damien Savarseix, procureur de la République de Chalon © Radio France - Stéphane Parry

D'abord il y a ces premières attaques, le 15 septembre 2017 à la mi-journée, où le jeune homme frappe à la tête à l'aide d'un marteau deux femmes en plein centre-ville de Chalon. Le 26 septembre, cette fois, c'est sur le campus de Dijon que l'agresseur s'en prend à deux étudiants et un employé de la Fac. Le procédé est le même : le visage dissimulé, l'homme frappe au hasard. Fort heureusement, les victimes s'en sortent avec des points de sutures et quelques jours d'hospitalisations. Les enquêteurs tentent de faire le lien entre les deux affaires et un portrait robot de l'agresseur en publié.

Celui que l'on surnomme désormais, l'homme au marteau ne s'arrête pas là. Au mois de novembre 2017, après avoir revendiqué les attaques au nom d'un mystérieux commando de défense du peuple et de la patrie française, il menace cette fois la rencontre de foot entreDijon et Troyes.

Il se rend au commissariat de Chalon et avoue être l'auteur des attaques

Finalement après avoir braqué une pharmacie de Chalon, le 29 janvier 2018, le jeune homme se rend au commissariat de Chalon et avoue être l'auteur des attaques au marteau de Chalon et Dijon.

Le procès de l'homme au marteau doit durer trois semaines jusqu'au 21 mai.