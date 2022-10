Le "Procès des barbares" devant la Cour d'Assises de la Charente

Tout est parti d'une rencontre improbable sur les réseaux sociaux. Une jeune femme, aujourd'hui âgée de 42 ans, mère de 4 enfants de 3 pères différents, rencontre sur internet un ami d'ami originaire des Deux Sèvres. Elle le fait venir à Cognac et l'héberge. Mais son ancien compagnon, et un troisième larron voient tout cela d'un mauvais oeil. Au terme d'une soirée particulièrement arrosée, l'un des accusés veut punir l'invité parce qu'il a voulu se rapprocher d'elle. Dans un premier temps, aucun coup n'est échangé.

Extorsion de fonds

Mais le trio infernal emmène la future victime dans le parc de Cognac, après l'avoir obligé, sous les coups, à retirer 200 euros qu'ils se partageront. Ils rentrent ensuite au domicile de la jeune femme, dans le vieux Cognac, et les coups pleuvent à nouveau. On l'enferme dans la cave, estimant qu'il faut l'achever pour qu'il ne porte pas plainte. Plusieurs coups de couteau et des sévices sexuels s'abattent sur lui. Et c'est finalement un coup de couteau dans le coeur qui mettra fin au cauchemar. Dans son dernier souffle, il aura juste le temps de prononcer le prénom de sa fille.