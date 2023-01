Le procès des "Barjols" s'ouvre à Paris

Ils avaient projeté d’assassiner Emmanuel Macron. 13 membres des « Barjols », un groupe proche de l’extrême droite identitaire, sont jugés à Paris pendant 3 semaines. Ils voulaient renverser le gouvernement et cette tentative de coup d'état a, en partie, été élaborée chez nous en Mayenne. Puisque des membres de ce réseau se sont réunis 3 fois dans le département. Six membres des Barjols se sont retrouvés entre avril et octobre 2018. Parmi eux, Yves Robert, un Mayennais qui se fera connaitre lors du mouvement des gilets jaunes. La première réunion a eu lieu à Saint-Germain-le-Fouilloux au nord de Laval.

Qui sont les "Barjols" ?

Erwann Lecoeur est politologue, sociologue, spécialiste de l'extrême droite et du populisme. Il était l'invité du 6/9 de France Bleu Mayenne ce mardi 17 janvier, "ce sont surtout des gens qui voulaient se rebeller contre un ordre établi, qui considéraient qu'il y avait une guerre civile en cours, une guerre raciale, le fameux "grand remplacement" d'Eric Zemmour, et qu'il fallait provoquer des attentats terroristes pour provoquer la terreur et provoquer une guerre civile. Ce procès va permettre de savoir qui sont ces personnages, qui viennent des 4 coins de la France." Ces 13 hommes sont-ils des néo-nazis, comme le disent certains, et bien non pour Erwann Lecoeur * : "je ne dirais pas forcément nazisme mais ultradroite , ils sont partisans de méthodes qui dépassent la politique, on n'est plus dans l'extrême droite institutionnelle qui cherche à convaincre par des arguments politiques, on est dans l'ultradroite car il y a une dimension militaire, ils voulaient s'armer, s'entrainer dans des camps survivalistes. On parle d'ultradroite car ce sont souvent des gens qui n'appartiennent pas à des partis politiques, mais qui peuvent en venir, comme c'est le cas là puisque certains des membres jugés étaient d'anciens militants du RN ou du FN"*

Barjol, le nom d'une opération militaire en Afrique

Au coeur de ce groupe d'ultradroite, il y a un homme, Jean-Pierre Bouyer, ce père de trois enfants de 66 ans, que l'on retrouvera sur les barricades des Gilets Jaunes. Rien d'étonnant pour Erwann Lecoeur : " on voit bien dans certains reportages qui sont menés que lui meme dit, avant on me prenait pour un fou, maintenant avec l'histoire des Barjols, on m'écoute ! c'est aussi ça l'objectif ce des gens, c'est triouvé une audience, existés, être écoutés, et on a pu trouver un cerrtain nombre de Barjosl dans les Gilest jaunes.

Des "petits blancs" qui vivent hors des grandes villes

Ces Barjols habitent aux 4 coins de la France. Ils se retrouvaient un peu partour sur le territoire, ils sont notamment venus en Mayenne à Saint Germain le Fouilloux, "on a affaire à des gens qui vivent en dehors des grandes villes et qui sont souvent des petits blancs qui ont choisi de vivre hors des centres-villes car pour eux il y a trop d'immigrés, trop de bobos, on a à faire à cette France périphérique qui se sent abandonnée, laissée de coté par le pouvoir notamment", analyse Erwann Lecoeur, politologue, sociologue, spécialiste de l'extrême droite et du populisme.