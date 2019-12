Le procès des braqueurs du bar-tabac Le Rallye, à Guéret, reporté

Guéret, France

Trois jeunes ont rendez vous avec la justice, dans quelques semaines. Les trois hommes sont poursuivis pour leur participation à un braquage, en août dernier. Ils devaient être jugés en comparution immédiate ce jeudi après-midi à Guéret, mais le procès a été renvoyé au 13 janvier prochain.

Des clopes, où je te bute

Les faits datent du 15 août 2019, au soir. Le gérant du Rallye, ce bar tabac près de la gare de Guéret, s'apprête alors à tirer le rideau. C'est là qu'un jeune homme, un masque d'Halloween sur le visage, s’engouffre dans le commerce. Il sort son arme, un pistolet à billes et lance : "_Des clopes, où je te bute"._Cela ne suffit pas à déstabiliser le buraliste, qui ne se laisse pas faire. Il crie et arrive à faire fuir le braqueur, qui laisse tomber son chargeur et des billes de plastique.

à lire aussi Un buraliste guerétois menacé par un homme armé d'un pistolet

Quelques temps plus tard, il arrive aux oreilles des enquêteurs de Guéret, et à la police judiciaire de limoges, elle aussi chargée de l’enquête, l'information qui va leur permettre de retrouver les suspects. Un jeune guérétois pourrait bien avoir un pistolet similaire.

Les deux suspects donnent leur complice

Ils remontent jusqu'à lui et à un de ses amis, dont le téléphone a borné juste à côté du bar tabac à l'heure du braquage. Tous deux sont déja en prison : ils ont déjà été condamnés pour des vols à l'AFPA de Saint-Sulpice-le-Guérétois. Ils sont auditionnés et reconnaissent facilement les faits. Ils donnent même le nom d'un troisième larron, dont le téléphone a lui aussi été repéré non loin du commerce.

Le procès aura lieu le 13 janvier. En attendant, les deux hommes déjà incarcérés restent en prison. Le troisième est lui placé sous contrôle judiciaire. Il doit pointer toutes les semaines auprès des forces de l'ordre.