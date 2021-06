Le procès des célébrités cambriolées, dont des joueurs du PSG, s'est ouvert à Paris

Sept hommes et une femme, soupçonnés d'avoir formé en 2018 une équipe de cambrioleurs qui a ciblé, entre autres, le footballeur Thiago Silva (alors au PSG) ou l'animateur Patrick Sébastien, sont jugés à Paris ce mercredi 23 juin.

Huit personnes comparaissent ce mercredi 23 juin à Paris pour une série de sept cambriolages entre 2018 et 2019 dans les quartiers aisés de la capitale et sa banlieue. Ces cambriolages avaient ciblé notamment des footballeurs du PSG, Thiago Silva ou Eric Maxim Choupo-Moting, mais aussi le rappeur Booba et l'animateur Patrick Sébastien.

Âgés de 27 à 31 ans, sept des huit prévenus, pour la plupart originaires du même quartier parisien et amis de longue date, sont jugés jusqu'au 30 juin pour "vols en réunion" et "association de malfaiteurs".

Thiago Silva volé à hauteur d'un 1,2 million d'euros.

Parmi les personnes entendues par la justice, deux d'entre elles sont soupçonnées de s'être introduites dans l'hôtel particulier de Thiago Silva le 23 décembre 2018, alors qu'il était capitaine du Paris Saint-Germain et qu'il jouait un match de Ligue 1 contre Nantes au Parc des Princes. Le joueur brésilien avait constaté la disparition de son coffre-fort de bijoux et de montres, pour un préjudice estimé à 1,2 million d'euros.

D'autres comparaissent pour un vol chez Eric Maxim Choupo-Moting, autre joueur du PSG volé pour environ 600 000 euros en maroquinerie et bijoux, alors qu'il disputait un match de Ligue des champions contre Liverpool le 28 novembre 2018.

Un butin total de 4,2 millions d'euros

La totalité des objets disparus est évaluée à 4,2 millions d'euros. Une partie a été retrouvée chez une jeune femme à Aubervilliers en Saine-Saint-Denis, elle est jugée pour "association de malfaiteurs", "recel" et "détention d'arme". Deux armes, des gilets pare-balles, un vérin hydraulique et un pied de biche ont été saisis chez elle.

Les suspects ont d'abord nié avant de reconnaître, à partir de mi-2020, leur participation à certains faits, tout en réfutant leur implication dans d'autres ou en affirmant n'avoir eu qu'un rôle de "guetteur".