Le procès des décrocheurs de Nancy en correctionnelle reporté en juin

Nancy, France

Leur larcin ? Des portraits officiels d'Emmanuel Macron décrochés dans cinq mairies autour de Nancy cet été à Chaligny, Maxéville, Messein, Pulnoy et Richardménil . Leur procès devant le tribunal correctionnel de Nancy a été reporté au 26 juin 2020, mais les militants ont tenu à manifester, ce mercredi, avant de proposer une formation à la non-violence dans les locaux de la Cantoche à deux pas de la cité judiciaire. Un report d’audience pour permettre aux témoins invités par la défense de s’exprimer.

tableaux qui valent dix balles

«on ne peut pas poursuivre des gens pour des tableaux qui valent dix balles» commentent un soutien qui estime que la désobéissance civile est une nouvelle manière d’agir «face à l’urgence climatique».

on assume nos actions

«On a eu 102 heures de gardes à vue et six perquisitions pour le vol de quelques morceaux de papier» s’indigne, Johan Moreau, l’un des prévenus qui parle d’une «criminalisation d’une action non-violente. On rentre à visage découvert, on assume nos actions, on donne nos cartes d’identité… c’est tout à fait démesuré» poursuit ce décrocheur.

Procès pour plaider la cause du climat

Des militants qui accueillent avec satisfaction la relaxe prononcée par la justice à Lyon à l’encontre d’autres «décrocheurs» et qui ne cachent pas qu’ils vont profiter de ce procès pour plaider la cause du climat dans l’enceinte du tribunal correctionnel de Nancy.

Des prévenus qui doivent répondre de vols en réunion, recel de vols en réunion et refus de prélèvements aux fins d'alimenter le fichier national des empreintes génétiques. Une partie des portraits volés dans toute la France ont été exhibés lors d’une manifestation interdite à Biarritz.