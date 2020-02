Le procès des faux Jean-Yves Le Drian s'est ouvert à Paris

Région Bretagne, France

Le procès de l'escroquerie des faux Jean-Yves Le Drian s'est ouvert ce mardi 4 février à Paris. Gérard C., 54 ans, et Anthony L., 35 ans, sont jugés notamment pour escroquerie en bande organisée et prise du nom d'un tiers. Ils sont soupçonnés d'avoir usurpé l'identité de l'actuel ministre des affaires étrangères et d'avoir extorqué plus de 50 millions d'euros à de riches personnalités.

Les deux prévenus ont toujours clamé leur innocence. Cinq autres hommes sont soupçonnés de complicité. L'arnaque aurait duré pendant au moins deux ans, de 2015 à 2017. Les prévenus se seraient fait passer pour Jean-Yves Le Drian, alors ministre de la Défense de François Hollande. Au téléphone, ces escrocs présumés demandaient une aide financière d'urgence pour financer des opérations secrètes (libération d'otage ou lutte contre le terrorisme). Des courriers portant l'en-être du ministère étaient aussi envoyés aux victimes. Dans certains cas les malfaiteurs utilisaient des masques pour appeler ces riches donateurs en visioconférence.

150 personnalités approchées

Plus de 150 personnalités ont été approchées, Ali Bongo, président du Gabon ou encore le PDG du Groupe Lafarge. Le Sidaction et l'archevêque de Paris figurent aussi dans cette liste. Trois victimes sont tombées dans le piège dont le chef spirituel des musulmans chiites ismaéliens, Karim Aga Khan IV. Il a perdu 7,7 millions d'euros. Les sommes n'ont jamais été retrouvées.