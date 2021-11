Le procès des incendiaires présumés de la fourrière municipale de Besançon se tient ce mercredi

Les sept responsables présumés de l'incendie criminel de la fourrière municipale de Besançon dans le quartier de Planoise sont jugés ce mercredi 24 novembre 2021 devant le tribunal correctionnel de Besançon, près de deux ans après les faits, qui remontent au 31 décembre 2019. Le feu dans le parking souterrain de la place Cassin, avait détruit plus de 160 véhicules et gravement endommagé le bâtiment. L'Intermarché situé juste au-dessus vient tout juste de rouvrir au début du mois après de longs travaux.

Sept hommes de 20 à 28 ans vont donc devoir s'expliquer ce mercredi devant le justice. Six Bisontins, mis en examen pour dégradation par incendie et association de malfaiteurs, trois sont en détention provisoire et trois sous contrôle judiciaire, le 7e, un Dolois, l'aîné de la bande, considéré comme le donneur d'ordres, est toujours en fuite.

Un commando cagoulé et armé

Le jour des faits vers 9h, un commando de 4 hommes cagoulés et armés s'était introduit dans la fourrière et avait braqué le personnel avant d'incendier une voiture à l'aide d'un bidon d'essence. Une voiture bien précise, une BMW volée, qui avait été utilisée par les auteurs d'une fusillade à l'arme lourde quelques jours plus tôt à Planoise, un règlement de comptes sur fond de trafic de drogue qui avait fait trois blessés.

Selon les enquêteurs, les malfaiteurs voulaient, en incendiant cette voiture, effacer toute trace qui aurait permis de les relier à cette fusillade. Mais le feu s'était rapidement propagé aux autres véhicules et à la structure même du bâtiment, la température dans le sous sol avait atteint les 800 degrés, et les pompiers avaient mis deux jours à tout éteindre.