Le procès des lames de rasoir envoyées à des personnalités du monde taurin devant le tribunal de Nîmes ce mardi

Par Ludovic Labastrou, France Bleu Gard Lozère et France Bleu Occitanie

Deux quadragénaires, proches du milieu abolitionniste, comparaissent ce mardi devant le tribunal correctionnel de Nîmes. En février 2017, cet homme et cette femme de l'Hérault et du Tarn et Garonne, ont envoyé une dizaine de lettres piégées aux lames de rasoirs, à des personnalités du monde taurin.