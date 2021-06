Le procès des meurtriers du "parrain" d'Arnaud Bernard a débuté, il va durer deux semaines

Un policier armé d'un pistolet mitrailleur est posté devant la porte d'entrée de la cour d'assisses de Haute-Garonne. La raison ? "Les accusés sont nombreux et le dossier est sensible" glisse un observateur. Les huit hommes âgés de 26 à 43 ans qui vont être jugés pendant deux semaines à Toulouse sont les assassins présumés de Miloud Kherroubi, chanteur de raï algérien surnommé "la voix d'or" et aussi "le président". Une victime tuée à Toulouse en juin 2016 d'une balle dans la tête alors qu'elle était attablée dans un bar, une victime elle-même soupçonnée d'être à la tête d'un trafic de cigarettes et de stupéfiants dans le quartier Arnaud Bernard.

Procès reporté deux fois

Après avoir été reporté une première fois en mars 2020 en raison du confinement, le procès aurait dû se tenir fin novembre-début décembre 2020 mais il avait été à nouveau ajourné après qu'un des avocats des parties civiles a contracté le Covid-19.