Le procès du braquage de la bijouterie de la rue Lespy à Pau

Trois mineurs ont reconnu le vol à main armé commis le 12 décembre 2014 dans une petite bijouterie du quartier du triangle à Pau. Deux ont été condamnés par un juge des enfants. Le troisième est jugé à partir de ce mardi par la cour d'assises des mineurs

La cour d'assises des mineurs fait le procès du braquage de la bijouterie Hérédia, rue Lespy à Pau dans le quartier du triangle. La police a arrêté les trois auteurs, un an après le hold up. Deux avaient moins de 16 ans au moment des faits le 12 décembre 2014. Ils ont déjà été condamnés par un juge des enfants. Le troisième avait 17 ans. Il doit donc répondre de ce vol à main armée devant la cour d'assises des mineurs ces deux prochains jours.

Des apprentis braqueurs

Ce jour là, trois gamins turbulents, mais aux casiers vierges, ont décidé de faire un braquage. "Comme des grands" on va dire. Vers 18 heures, ils font irruption dans cette bijouterie du centre ville. Le premier fracasse une vitrine avec un marteau. Le deuxième ramasse les bijoux à l'intérieur. Le troisième tient un revolver "gomme cogne", qui tire des balles rondes en caoutchouc.

Un coup de feu est tiré

Le patron,70 ans, sort de son atelier. Il veut déclencher l'alarme mais celui qui est armé lui tire dessus dans la cuisse. Il pointe ensuite l'arme vers l'épouse, 68 ans. Et puis c'est le fils qui intervient avec une bombe lacrymogène. Les apprentis braqueurs prennent la fuite à pied. Ils se font arracher le sac du butin par un des passants qui intervient. Dans ce sac il y avait 9 boucles d'oreilles fantaisies, deux créoles en métal argenté et une chaîne plaquée or. Valeur : 497 euros. C'est le bilan pathétique d'un hold up violent, imaginé à la sortie du lycée où les trois se sont connus.

Le procès doit durer 2 jours. Verdict ce mercredi soir. Les procès devant la cour d'assises des mineurs se tiennent à huis clos.