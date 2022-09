Le procès du drame de Millas met en lumière la fragilité du témoignage humain

Mais alors, qui croire ? La question est pourtant simple, aussi basique que « noir ou blanc » : la barrière du passage-à-niveau était-elle ouverte ou fermée, au moment de la collision entre un bus scolaire et un TER qui a coûté la vie à six collégiens ? Mais à l’issue de la première semaine du procès de la conductrice du bus devant le tribunal correctionnel de Marseille, les témoignages restent discordants et contradictoires.

A la fin de leur enquête, les juges d'instruction avaient déjà soulevé des réserves, au moment de dresser un tableau récapitulatif. Six témoins juraient avoir vu « les barrières fermées », vingt-trois « les barrières ouvertes » et quatre « les barrières en train de se fermer ».

Mémoire polluée

A la barre, depuis lundi, certains ont maintenu leur version, d'autres en ont changé. Notamment les enfants qui se trouvaient dans le bus accidenté : lors des premières auditions, plusieurs d’entre eux avaient parlé de barrières ouvertes. Désormais, ils évoquent leur doute. "C’est peut-être le fruit de mon imagination. Aujourd’hui, je me remets totalement en cause. Je ne sais plus ce qui est réel et ce qui ne l’est pas", confie l’une des jeunes survivantes.

« Effectivement, la mémoire de ces enfants a été polluée », analyse Me Marie Mescam, qui assiste 42 parties civiles. « leur mémoire est incertaine, traumatique et fugace, comme un rêve que l’on tente d’attraper et qui s’enfuit ».

Pour cette avocate spécialisée en droit du dommage corporel, « ces enfants ont commencé à se remettre en cause et à s’interroger – est-ce ce que j’ai vécu ? Ou est-ce ce que qu’on m’a dit ? – A l’inverse, la conductrice du bus reste butée : elle n’essaye pas de se souvenir, mais de se convaincre que la barrière était ouverte ».

L'extrême fragilité du témoignage humain

Depuis les faits, Nadine Oliveira n’a pas changé de version. Lorsqu’elle a engagé son bus sur le passage-à-niveau, elle en est « certaine », « les barrières étaient ouvertes ». « Mieux vaut un témoignage constant que fluctuant », indique Me Jean Codognès, son avocat. « Quand un témoignage évolue dans le temps, c’est qu’il est pollué. A force de regarder la télévision, de lire la presse, de discuter avec les copains ou la famille... ».

Aux yeux de la défense, la multiplicité de ces récits, discordants et parfois volatiles, met en lumière « l’extrême fragilité du témoignage humain ». « D’autant plus lorsqu’on est confronté à un tel événement, il est très compliqué de restituer la réalité. Chacun peut en faire l’expérience : demandez à vos proches de vous raconter le dernier réveillon, vous serez sidérés par les réponses. Et pourtant, ce n’est pas un événement traumatique ».

Des témoins-clés ?

Alors qui croire en priorité ? Pour l'accusation, il y aurait des témoins-clés. Par exemple, les deux occupants d'une voiture qui se trouvaient aux premières loges, de l’autre côté du passage-à-niveau. Devant le tribunal, ces deux employés de la Saur affirment avoir stoppé leur véhicule car « les barrières se sont fermées » et « les signaux lumineux ont fonctionné ». Ils disent avoir vu le bus « pousser la barrière ». Cette version est confirmée par les deux conducteurs du train.

Faut-il considérer ces témoignages plus crédibles que d’autres ? Dans deux autres bus qui se trouvaient à proximité de l’accident, les enfants affirment très majoritairement que les barrières étaient ouvertes. « Ce serait très malsain de conserver certains témoignages accablants pour la conductrice, et d’écarter les autres, s’emporte Me Jean Codognès. Ce choix intellectuel ne serait pas conforme au droit ».