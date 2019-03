Le procès du "drive", ce parking de Joué-les-Tours où on achète de la drogue sans descendre de voiture

Neuf hommes comparaissent au tribunal correctionnel de Tours pour leur implication présumé dans un trafic de cannabis, à Joué-les-Tours, entre 2012 et 2016. Les consommateurs s'approvisionnaient sur un parking qu'ils surnommaient "le drive".

9 hommes comparaissent depuis mercredi matin et jusqu'à jeudi soir devant le tribunal correctionnel de Tours pour trafic de cannabis. Ils sont soupçonnés d'avoir fait partie d'un réseau très actif, de 2012 à 2016, au pied d'une barre d'immeuble de la rue du Maréchal Juin, dans le quartier de la Rabière, à Joué-les-Tours. Le parking de cet immeuble était surnommé "le drive" par les consommateurs, en référence au service au volant, au fast-food, quand on retire sa commande et qu'on s'en va tout de suite.

Des riverains excédés et un informateur anonyme permettent de lancer l'enquête

A la base de l'enquête, il y a notamment une dénonciation et la plainte de riverains, lassés par ce trafic qui se déroule au grand jour sous leurs fenêtres. A l'automne 2015, un informateur affirme qu'un homme surnommé Riton dirige un trafic qui pèse plusieurs millions d'euros. Chaque semaine, un homme de main va chercher 60 kilos de cannabis à Paris, de la drogue que des petits revendeurs écoulent ensuite sur ce parking de la Rabière. Pendant trois jours, les policiers photographient tout : des jeunes du quartier qui filtrent l'entrée du parking puis orientent les voitures des clients vers des dealers avec qui l'échange ne dure que quelques secondes.

Des prévenus qui clament leur innocence, parfois de manière très maladroite

Les prévenus ont presque tous été reconnus par la trentaine de consommateurs à qui la police a montré leurs photos, après leurs arrestations...mais pour autant, cette première audience au tribunal n'est qu'une suite de dénégations. Au mieux, certains admettent avoir parfois revendu du cannabis pour financer leur propre consommation. Sur les photos, ils ne reconnaissent presque jamais personne. Un prévenu explique "quand je marche, je regarde par terre, et je ne sais donc pas ce qui se passe sur ce parking"... Mi-excédée, mi-dépitée, la présidente lui lance "Vous contrôlez tellement vos réponses que vous en perdez tout bon sens".

Le procès se poursuit jusqu'à jeudi soir. Les prévenus encourent jusqu'à cinq ans de prison. Ils ont tous déjà fait plusieurs mois, voire plus d'un an de détention préventive. Après cette première journée d'audience, difficile de savoir si le "cerveau" du trafic est parmi ces neuf hommes, ou si ils sont tous des "petites mains" d'un réseau plus vaste.