Le procès du magnétiseur de Charente-Maritime se tiendra à huis clos en Dordogne

Le public et les journalistes ne pourront pas assister aux débats lors du procès du magnétiseur de Charente-Maritime à la Cour d'assises de la Dordogne car il se déroulera à huis clos compte tenu de la nature des faits et à la demande d'une des parties civiles. Un homme de 76 ans qui exerce en tant que magnétiseur à Tonnay-Boutonne en Charente-Maritime est accusé par 16 femmes d'agressions sexuelles et de viols lors de "consultations" à son domicile.

Une première journée d'audience sur la personnalité de l'accusé

La première plainte a été déposée en 2018, 15 autres ont suivi. Ces femmes de tous âges sont originaires majoritairement de Charente-Maritime, mais aussi des Deux-Sèvres, de Gironde et de Dordogne. Parmi elles, il y a une magistrate de Charente-Maritime. C'est pour cette raison que l'affaire a été dépaysée en Dordogne.

Le procès doit durer jusqu'au lundi 19 septembre. Cette première journée d'audience, ce lundi, devait notamment s'intéresser à la personnalité de l'accusé et à son entourage. Cet homme de 76 ans affirme avoir découvert "un don" vers l'âge de 12 ans grâce auquel il peut "guérir" les gens. Il a exercé plusieurs métiers avant de se consacrer à son activité de magnétiseur lors de sa retraite. Ce magnétiseur recevait chez lui, dans son salon. Il nie en bloc les accusations qui lui sont faites et ce, malgré les confrontations organisées lors de l'instruction.