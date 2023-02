Le procès du maire de Toulon Hubert Falco est reporté au 11 avril à Marseille

Le procès d’Hubert Falco, maire de Toulon, et de Marc Giraud, ex-président du Département, est reporté au 11 avril 2023 devant le tribunal correctionnel de Marseille. La décision du renvoi a été annoncée ce mercredi matin à l'ouverture de cette audience qui devait se dérouler durant quatre jours jusqu'à lundi. Le tribunal a pris acte qu’un avocat de la défense n’était pas disponible ces prochains jours.

C'est l'ultime renvoi dans ce dossier dans l'affaire dite "du frigo" d'Hubert Falco.

Le maire de Toulon et le président du Conseil départemental du Var doivent comparaître respectivement pour détournement de fonds publics et recel.

Hubert Falco est soupçonné d'avoir pris ses repas pendant des années à la cafétéria du Conseil départemental entre 2015 et 2018, alors qu'il n'était plus président du Département depuis 2002. Le maire de Toulon est aussi soupçonné d'avoir bénéficié gratuitement de services de pressing.

Il est reproché à Marc Giraud, président du Conseil départemental à l'époque, d'avoir fermé les yeux sur ces pratiques.