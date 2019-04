Le procès du Navarrenx golf club de Sus ce lundi devant le tribunal correctionnel

Le promoteur est soupçonné d'infractions aux lois sur l'environnement lors de la construction de ce parcours et son complexe hôtelier ouvert récemment. Le mis en cause se dit lui victime d'une administration tatillonne

Sus, France

On fait le procès du Navarrenx golf club ce lundi après midi à Pau. La société anonyme et son patron Jean Francois Cabarrouy comparaissent pour une série d'infractions liées à la construction de ce golf sur la commune de Sus. On reproche au promoteur de n'avoir pas respecté les textes concernant la réglementation sur l'eau et les arbres principalement.

La logique du tractopelle

Le promoteur a foncé. Pendant toute la durée des travaux, les services de l'état ont émis des réserves à propos de l'abattage des arbres, sans demande préalable. À propos de l'utilisation de l'eau d'un étang pour les travaux, les textes imposent des stations de pompages. Mais le propriétaire conteste les textes. Et le chantier a continué, malgré un arrêté municipal qui ordonnait l’arrêt des travaux. Ce qui a agacé les pouvoirs publics, c'est aussi de voir les publicités pour le golf dans la presse. D'où ce signalement judiciaire.

"Je suis écœuré"

Les services de la préfecture ont donc signalé ces infractions au parquet qui a engagé ces poursuites. Dans cette affaire l'Etat se pose en défenseur de l'environnement contre un patron sans scrupule. Le chef d'entreprise a une toute autre lecture. Il se pose en entrepreneur victime de fonctionnaires tatillons. Jean Francois Cabarrouy se dit écœuré par cette procédure. Il se dit victime de l'acharnement des fonctionnaires de la préfecture. Victime d'une administration tatillonne et déconnectée. Lui qui investit sur ce territoire où les emplois sont rares (8 personnes travaillent sur le golf et son complexe). Il conteste tout ce qu'on lui reproche et il menace de tout envoyer bouler s'il perd ce procès.