Le procès des meurtriers présumés du "parrain" d'Arnaud-Bernard à Toulouse à nouveau reporté

Dans la nuit du 14 au 15 juin 2016, Miloud Kherroubi, 40 ans, est attablé dans un café de la cité Amouroux entre Croix-Daurade et la Roseraie, quand un commando l'abat froidement de plusieurs balles. Quatre ans plus tard, huit hommes devaient comparaitre du lundi 30 novembre au mercredi 11 décembre devant la cour d'assises de Haute-Garonne pour association de malfaiteurs et meurtre en bande organisée. Le procès prévu en mars dernier avait dû être reporté une première fois, le palais de justice fermé à cause du confinement. Ce lundi, un avocat de la partie civile a contracté le Covid-19, son confrère désigné cas-contact et son cabinet a dû fermer. Après un débat de près de deux heures, le procès est finalement renvoyé.

Un portrait de parrain "fantasmé" ?

Il était surnommé "le Président". Miloud Kherroubi n'était pourtant pas connu des Toulousains. Mais le simple nom d'Arnaud-Bernard laisse entendre à tout le monde que le quadragénaire appartenait à ce monde du trafic de drogues dont le quartier proche du centre-ville est une plaque tournante notoire. Il en était, soi-disant, l'un des maîtres. Miloud Kherroubi avait, c'est certain, une réputation à Toulouse. Un casier judiciaire pourtant peu rempli, quelques délits routiers, fraude aux prestations sociales. Il n'a toutefois jamais été condamné pour trafic ou de cigarettes. En effet, l'Algérien avait été incarcéré et jugé plusieurs fois sans que la justice ne parvienne à prouver son implication dans ces trafics. Une fois, en 2010, il est pris la main dans le sac, quand on lui reproche de toucher des allocations sociales indument. Le RMiste roule en cabriolet allemand.

Huit accusés, aucun aveu

Miloud Kherroubi, originaire de Mostaganem comme la majorité des Algériens d'Arnaud-Bernard, avait un autre surnom, "la voix d'or". Et cette réputation-là, tout le monde se bouscule pour en attester. D'humeur joviale et d'une nature festive et généreuse, le quadragénaire aimait pousser la chansonnette dès que l'occasion se présentait et il ne s'en privait pas. Officiellement, ce sont ses talents de chanteur qui lui rapportaient gros. Mais le procès devra aussi le démontrer, Miloud Kherroubi a été tué parce qu'il naviguait dans le monde des voitures de luxe, des barres de shit et des liasses de billets. Pas pour ses sourires, ses parties de foot et ses reprises de raï.

Sur le banc des accusés, huit hommes, tous de nationalité étrangère, âgés de 26 à 43 ans, sont arrivés menottés au procès. Ils seront assistés d'un interprète si besoin. Ils partagent au moins un point commun : tous nient être impliqué dans le meurtre de Miloud Kherroubi. Ils sont pourtant tous en détention provisoire, certains depuis plus de quatre ans. Malgré les craintes de l'avocat général qui a soulevé les risques de libération des accusés et de non-représentation lors de la future audience, le procès a été renvoyé probablement en octobre 2021.

Des renvois de procès en cascade

Les dossiers s'empilent pour la justice toulousaine qui avait déjà pris un retard colossal avec la grève des avocats à propos de leurs retraites en début d'année, puis le premier confinement... dans cette affaire d'arnaud bernard, un avocat vient d'être dépisté positifa au covid et voilà l'audience reportée à l'automne 2021... dix mois de plus pour les 8 accusés tous emprisonnés et qui pourraient faire valoir que leur durée de détention qui remonte à 2016 pour certains est bien trop longue...

ça n'est toutefois pas la 1ere fois que la justice doit reporter ses audiences... encore plus depuis le covid... il y a un mois, le procès de l'attaque du crédit agricole de pechbonnieu a été renvoyé, avec un des accusés cas-contact... et ce mardi à Lyon, débute du 4e procès dans l'affaire de la petite Fiona tuée en Auvergne en 2013... reporté deux fois cette année, car l'accusée cécile bourgeon était à nouveau enceinte puis à cause de l'épidémie...