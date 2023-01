Le procès du rugbyman international de Montpellier Mohamed Haouas pour violences volontaires est reporté

Mohamed Haouas n'était pas présent à son procès car il s'entrainait avec le MHR et doit s'envoler pour le Pays de Galles en début d'après-midi.

Le procès du rugbyman international de Montpellier Mohamed Haouas est renvoyé parce qu'il était absent au tribunal correctionnel ce vendredi 13 janvier. Contrairement aux cinq autres prévenus. Il doit être jugé pour violences aggravées et destruction de biens. Des faits commis après une soirée du nouvel an, le matin du 1er janvier 2014. Il est soupçonné d'avoir participé à une bagarre avec un gérant de boite de nuit dans une boulangerie de Montpellier.

En février 2022, le pilier du Montpellier Hérault Rugby (MHR) a été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour plusieurs cambriolages commis à la même époque.

Le joueur de rugby absent à son procès

Mohamed Haouas n'était pas présent au tribunal correctionnel de Montpellier ce vendredi 13 janvier. Il était représenté par son avocat Maître Marc Gallix. Il a expliqué que son client ne pouvait pas être là pour des raisons professionnelles. En effet, l'équipe du MHR s'entrainait ce vendredi matin et doit prendre l'avion en début d'après-midi. Elle affronte l'équipe d'Ospreys, du Pays de Galles, en coupe d'Europe ce samedi à 21 heures.

L'avocat de la partie civile, Maitre Yann Le Targat, qui représentait son client au tribunal, a demandé le renvoi du procès. "Il doit venir et s'expliquer. Il a beau être un très bon joueur de l'équipe de France, ça ne permet pas de refuser de comparaitre."

Les juges ont décidé de reporter le procès au 12 mai 2023. L'avocat du joueur de rugby, Maitre Marc Gallix le déplore. Pour lui, l'absence de son client était justifiée. "D'autant plus que la partie adverse n'était pas présente non plus. Il n'y aurait pas pu avoir une vraie confrontation sur le déroulement des faits."

Ceci dit, il l'assure, Mohamed Haouas sera présent au procès la prochaine fois. "Le tribunal exige qu'il soit là, alors il sera là." Le 12 mai prochain, veille d'un match à domicile contre La Rochelle.