Le procès du tireur au mortier d'artifice au Donjon s'ouvre ce mercredi au tribunal de Laval

Un jeune homme de 23 ans comparait ce mercredi après-midi devant le tribunal correctionnel de Laval, en Mayenne, pour avoir tiré au mortier d'artifice sur des videurs de la boite de nuit le Donjon, à Laval, dans la nuit du 8 au 9 juillet dernier . Il est passé une première fois devant la justice le 12 juillet dernier et l'affaire a été renvoyée, le suspect a demandé un délai pour préparer sa défense. Au cœur de cette affaire, la cour va devoir répondre à deux questions.

Il nie avoir utilisé les mortiers

Première interrogation : est-ce bien lui le tireur de mortiers d'artifice sur les videurs ? Lors du premier procès, le président est revenu brièvement sur les faits et le jeune homme avait répondu qu'il n'avait pas de mortier dans les mains, qu'il n'avait rien fait. Mais c'est tout le contraire pour le gérant du Donjon, Florenzo Barbonetti, présent ce soir-là. "Il y a trois témoins, on l'a pris avec le mortier et tout le reste, les policiers sont venus et l'ont arrêté, ils ont bien vu que c'était lui", argumente le responsable, "il n'y a pas de complication pour dire que ce n'est pas lui, c'est impossible".

Déjà une peine au-dessus de la tête

Deuxième point à éclaircir, a-t-il vraiment été roué de coups ce soir-là comme le jeune homme l'affirme ? Son avocat compte bien le mettre en évidence lors sa défense. Sur ce point, Florenzo Barbonetti et ses salariés n'a rien à se reprocher selon le gérant. "Je peux tranquillement dire que je l'ai vu tomber et taper sur la voiture, je l'ai vu taper sur le mur, après ce qui est arrivé, quelqu'un qui attaque avec un mortier...", justifie-t-il, "qu'il dise que ce sont nous qui l'avons tapé ou agressé, on ne peut pas dire une chose comme ça". Il rappelle que c'est la première fois que ça arrive dans cette boite de nuit lavalloise.

Déjà condamné en septembre 2020, l'individu à une peine qui plane au-dessus de sa tête. S'il est condamné, il ne risque pas de retourner danser en discothèque tout de suite.