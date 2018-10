Erdeven, France

L'ancien capitaine turc du TK Bremen comparait devant le tribunal correctionnel de Brest pour pollution des eaux territoriales, pour trois jours, à partir de ce mercredi 3 octobre.

60 000 litres de fuel rejetés en mer

En 2011, à quelques jours de Noël, la tempête Joachim menace. Dans le port de Lorient, le TK Bremen, un cargo à l'équipage turc et au pavillon maltais s’apprête à appareiller. Plutôt que de rester à quai, il préfère, peut-être pour des raisons pécuniaires, se mettre au mouillage à Groix, en attendant le passage de la tempête. Mais sous l'effet des éléments et des courants, le bateau dérive et va s’échouer sur la plage d'Erdeven. Les hommes sont sauvés mais 60 000 litres de fuel sont rejetés en mer, menaçant les activités économiques. Le capitaine n'est pas jugé pour s’être échoué, mais pour les faits de pollution par manquement à une obligation de prudence.

Une cinquantaine de parties civiles

Une cinquantaine de parties civiles seront représentées à ce procès, mais toutes ne seront pas là. Certains pêcheurs par exemple ont déjà été indemnisés.

Finalement, c'est surtout pour une question de principe que plusieurs associations ont porté plainte (Eaux et rivières de Bretagne, Robin des Bois, Vigipol, Bretagne Vivante...), mais également le Conseil régional de Bretagne, le comité des pêches du Morbihan, plusieurs ostréiculteurs...

La pollution avait été plutôt limitée et on avait montré en exemple les opérations de déconstruction sur site du navire et de remise en état du site naturel. Même s'il y a quelques mois des morceaux de ferraille avaient refait surface.

Polémique sur les responsabilités

L'association Robin des Bois voulait faire citer la capitainerie du port de Lorient, estimant qu'elle aurait dû interdire au TK Bremen de quitter le port, demande rejetée dans la procédure. Mais la question sera peut-être discutée à l'audience.

Selon plusieurs experts, et selon les officiers de port, il n'y a pas de pouvoir de contrainte, mais de conseil. En mer, c'est la Préfecture maritime qui peut intervenir pour imposer un port refuge à un navire en détresse. A Lorient en tout cas, c'est le pilote qui a désigné une zone abri au TK Bremen. Mais pour le BEA (Bureau d'enquêtes et d'analyses), c'est la mauvaise gestion du mouillage par le commandant qui a causé l'accident.