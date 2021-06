Le procès du violeur présumé d'une joggeuse à Saint-Alexandre devant les assises du Gard

L'agression s'était déroulée en avril 2019 sur un petit chemin de la commune de Saint-Alexandre. Le suspect, un jeune homme âgé de 22 à l'époque des faits, avait été interpellé deux mois plus tard. Il avait été confondu par des traces ADN relevées sur les vêtements de la victime.

Le procès du violeur présumé d'une joggeuse de 47 ans s'ouvre ce jeudi et pour deux jours devant la cour d'assises du Gard à Nîmes. L'agression s'était déroulée en avril 2019 sur un petit chemin de la commune de Saint-Alexandre, à une dizaine de kilomètres de Bagnols-sur-Cèze. Le suspect, une jeune homme âgé de 22 ans à l'époque des faits ( il a 24 ans aujourd'hui) avait été interpellé deux mois plus tard. Il avait été confondu par des traces ADN relevées sur les vêtements de la victime.

L'agression avait suscité une très vive émotion dans la petite commune d'à peine un peu plus d'un millier d'habitants. Pendant de longues semaines, l'inquiétude avait également gagné les rues habituellement si tranquilles du village. Les enquêteurs avaient multiplié les auditions et diffusé un portrait robot du violeur présumé. Ils avaient également procédé à plusieurs interpellations d'hommes pouvant correspondre à l'agresseur, mais tous avaient mis hors de cause. Jusqu'à ce que les traces ADN retrouvées sur les vêtements de la victime permettent de confondre un jeune homme de 22 ans qui avait été arrêté au tout début du mois de juillet.

Deux autres affaires en 2018

Le suspect a pourtant toujours nié le viol. Il n'a fini par admettre qu'une agression sexuelle après de multiples déclarations divergentes et fluctuantes. Mais il comparait également aujourd'hui pour deux autres affaires de tentative de viol ou d'agression sexuelle en septembre et décembre 2018, toujours dans le même secteur et selon un mode opératoire très similaire. Des faits que le jeune homme nie également. Conformément à la loi, toute personne est présumée innocente tant que justice n'a pas été définitivement rendue.