Le procès en appel à Pau de Daniel Aventur : à chaque audience, sa version

Le procès en appel de Daniel Aventur à Pau s'est ouvert ce lundi. Il est accusé du meurtre de sa mère adoptive Dominique Aventur en mai 2013 à Loucrup. En première instance, Daniel Aventur a été condamné à 18 ans de réclusion criminelle. L'an dernier ce procès en appel avait été ajourné après des révélations de l'accusé qui impliquait un tiers. Le supplément d'enquête n'a rien donné, et au premier jour de ce quatrième procès Daniel Aventur a encore une fois changé de version. Il a tout nié en bloc.

"Je suis arrivé chez elle, elle n'était pas là"

"On me reproche un crime que je n'ai pas commis. Un truc Horrible". Daniel Aventur dit aujourd'hui "Je suis arrivé chez elle, elle n'était pas là". Il n'a plus d'autre explication à donner. Alors que le précédent procès s'était arrêté sur ses dires : Il avait raconté qu'un ami avait tué sa mère "accidentellement". Qu'il savait où le corps a été enfoui. Le procès s'est arrêté. On est allé faire des fouilles sur place. On n'a rien trouvé. A l'audience ce lundi, il balaye ces pseudo-révélations en disant qu'à ce moment là, il a dit n'importe quoi.

Il n'a pas tué sa mère et ne sait rien d'autre. "C'est ce que je dis depuis le début", alors que précisément non. Daniel Aventur ne fait que varier depuis le début de cette affaire. Et on entend déjà sa personnalité, narcissique. Daniel Aventur se voit beau en toutes circonstances, même quand le président égrène son casier judiciaire "riche" de sept condamnations. Il fait remarquer à la cour : "de 7 a 17 ans, je n'ai jamais eu de problème avec la police".