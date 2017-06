Le procès en appel aura lieu le 11 octobre à Orléans dans l'affaire des mariages chinois

Deux ans après la première audience dans l'affaire des mariages chinois, le procès en appel aura lieu le 11 octobre à Orléans (Loiret). Lise Han, la principale protagoniste, et son avocat Me Gérard Chautemps, ont fait appel de la condamnation prononcée par le tribunal de Tours en octobre 2015.

Ce sera sans doute le dernier épisode dans l'affaire des mariages chinois. Le procès en appel aura lieu le 11 octobre à Orléans (Loiret) quasiment deux ans jour pour jour après la première audience en octobre 2015 au tribunal de Tours (Indre-et-Loire). Une affaire marquée par le suicide de Jean Germain, l'ancien maire de Tours, le 7 avril 2015.

Un an de prison ferme contre Lise Han

Lise Han, l'ancienne conseillère de Jean Germain, avait été condamnée à 30 mois de prison dont 18 avec sursis, en plus de sommes très importantes à rembourser à la Ville de Tours et à Tour(s)plus. François Lagière, l'ancien directeur de cabinet de Jean Germain, fait également appel de son jugement. Il avait été condamné à 15 mois de prison avec sursis et à une interdiction d'exercer dans la fonction publique pendant trois ans. Même chose pour Jean-François Lemarchand, le directeur de l'office du tourisme de l'agglomération de Tours : il avait été condamné à 10 mois avec sursis. Tous les trois sont jugés pour prise illégales d'intérêt, détournement de fonds publics et escroquerie.

Lise Han était devenue la principale accusée dans cette affaire après le suicide de l'ancien sénateur-maire PS de Tours, quelques instants avant l'ouverture du procès. Salariée de la mairie, puis de l'office de tourisme de l'agglomération tourangelle, elle est soupçonnée d'avoir dirigé la société Time lotus bleu et d'avoir bénéficié de près de 750.000 euros de marchés publics. Au total, 240 cérémonies symboliques appelées les "Noces romantiques en Touraine" ont été présidées par Jean Germain entre 2008 et 2011. Ces séjours étaient composés de visites de châteaux de la Loire et de la Ville de Tours.