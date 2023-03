Le procès en appel des fausses factures de l'US Orléans football une ultime fois renvoyé

La cour d'appel d'Orléans a accordé, ce mardi 14 mars, un nouveau mais ultime renvoi dans l'affaire des fausses factures de l'USO foot. La justice se donne jusqu'à novembre prochain pour mettre la main sur un dossier de la procédure qui a aujourd'hui disparu . Une dernière chance avant l'abandon des poursuites à l'encontre de Philippe Boutron, l'actuel président de l'USO foot, de Jérôme Fousse le fils de Claude Fousse, ancien président et de Dany Lecoq, ancien directeur financier de Fousse Construction. En première instance, les principaux protagonistes de cette affaire avaient été condamnés.

ⓘ Publicité

C'est à la demande du parquet général que la cour d'appel d'Orléans a octroyé un nouveau renvoi pour la tenue d'un éventuel procès dans cette affaire. La justice accorde une dernière chance à l'accusation afin de retrouver un volumineux dossier et pas des moindres puisqu'il contient les éléments de l’enquête préliminaire menée par la police judiciaire mais aussi des scellés et notamment les documents comptables du club. "Peut être que je me leurre mais je garde espoir de le retrouver" a indiqué à la cour l'avocate générale, Isabelle Pagenelle. "Nous sommes encore dans un délai raisonnable de jugement" a ajouté la magistrate qui redoute par ailleurs une action en responsabilité de l'Etat, si le dossier venait à rester introuvable.

Des enjeux d'ordre public

Avocat de Philippe Boutron, Me Eric Grassin s'est opposé à cette demande de renvoi. "Toutes les recherches n'ont pas permis à ce jour de retrouver ce dossier et vous aviez précisé Madame l'avocate générale que le renvoi de décembre dernier était bien le dernier" a soulevé l'avocat. Par ailleurs, Me Grassin a signifié à la cour "que cette procédure qui dure fait peser de nombreuses difficultés" dans la vie professionnelle de son client. "J'ai la dent dure mais j'aime les débats loyaux" a énoncé en revanche Me Pascal Lavisse. L'avocat de Jerôme Fousse n'a pas réclamé ce renvoi mais "ca ne me choque pas, c'est légitime" a-t-il précisé. La cour a renvoyé au 14 novembre prochain la tenue d'un éventuel procès non sans avoir affirmé "les enjeux d'ordre public" de cette affaire.