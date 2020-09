Le procès en appel des parents de Gabin s'ouvre ce mardi aux assises de la Haute-Vienne

Le procès en appel des parents du petit Gabin s'ouvre ce mardi 15 septembre aux assises de la Haute-Vienne. Gabin, c'est ce petit garçon de 22 mois qui est mort de faim et de soif en 2013, à Aubusson. En novembre 2019 ses parents ont été condamnés par les assises de la Creuse, à 17 ans de prison, pour privation de soins et d'aliments. Ils ont fait appel.

Ce mardi matin, ils vont donc être rejugés par les assises de la Haute-Vienne. Ils espèrent que la deuxième condamnation sera moins sévère.

La condamnation du médecin de famille peut-elle modifier la décision finale?

Maître Laure Abramovitch, l'avocate d'Edouard le père du petit Gabin, estime qu'un élément nouveau pourrait changer la tonalité du procès. En effet le médecin de famille qui suivait l'enfant a été poursuivi et condamné en juillet pour non-assistance à personne en danger. "On espère pouvoir répartir autrement les responsabilités des uns et des autres. Gabin était déjà en souffrance quand ce médecin le voyait. Ça semblerait normal que les parents aient une peine plus réduite, puisqu'ils avaient été voir ce médecin qui était censé leur donner des conseils", estime l'avocate.

Le procès d'appel durera quatre jours.

