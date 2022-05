Le procès en appel du braquage du Casino de Vittel ouvre ce lundi

Près de cinq ans après, le procès en appel du braquage du casino de Vittel (Vosges) démarre ce lundi 23 mai devant la cour d'assises de Nancy. En première instance, le tribunal de Vittel avait acquitté un des accusés, et condamné le second à 12 ans de prison pour extorsion avec arme. C'est ce dernier qui comparaît pendant deux jours.

24.000 euros dérobés

Les faits remontent à 2017. Dans la nuit du 27 au 28 août, peu après deux heures du matin, un homme cagoulé et habillé de noir fait irruption dans le casino, une arme à la main. Il reste alors quelques salariés dans l'établissement.

Le braqueur menace d'abord l'agente d'accueil, qui refuse de le suivre vers les coffres. Il pointe ensuite son arme sur le caissier, et l'oblige à vider les coffres et la caisse. Le malfaiteur repart à pied avec 23.952 euros dans un sac de sport.

Une longue enquête

Rapidement, un premier homme est interpellé, soupçonné d'être le commanditaire du vol. Ce n'est qu'un an plus tard que l'accusé qui sera jugé ce lundi est arrêté. Chez lui, les enquêteurs retrouvent des vêtements, une arme et des munitions similaires à ceux du braqueur.

Âgé d'une quarantaine d'années, d'origine arménienne, l'homme est condamné en 2021, et fait appel. Le commanditaire présumé est innocenté. Le procès en appel devant la cour d'assises de Nancy doit se terminer mardi 22 mai.