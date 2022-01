Double parricide de La Bastide-Clairence : le procès en appel s'ouvre à Mont-de-Marsan

Comme un jour sans fin, un procès sans fin. Pour la cinquième fois en six ans, l'affaire du double parricide de La Bastide-Clairence est jugée devant une cour d'assises. En l'occurrence celle des Landes, au palais de Justice de Mont-de-Marsan où les jurés vont se réunir à partir de ce mardi 25 janvier, pour un procès en appel qui doit en principe rendre son verdict le 5 février. Kévin Rouxel et son ancienne épouse, Sofiya Bodnarchuk, 29 ans tous les deux, doivent à nouveau s'expliquer sur l'assassinat de Pascal et Ewa Rouxel, les parents de l'accusé, dans la maison familiale de La Bastide-Clairence en février 2016. En première instance à Pau, en novembre 2020, Kévin avait été condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour le double parricide, alors que son ex-compagne avait été condamnée à 20 ans de réclusion. Les deux ont fait appel de cette décision. C'est donc un nouvel épisode d'un feuilleton judiciaire interminable qui s'ouvre. Pas certain que ce soit le dernier.

Des faits et deux lourdes condamnations

Le drame remonte au 20 février 2016 dans la maison de la famille Rouxel en marge du bourg de La Bastide-Clairence, paisible commune du Pays Basque. Kevin Rouxel, 23 ans à l'époque, son épouse Sofiya, du même âge et leur petite fille de deux ans, se trouvent au domicile des parents de Kevin, pour fêter l'anniversaire du père Pascal. Mais les retrouvailles vont virer au bain de sang. Pascal et sa compagne Ewa, 55 et 54 ans, sont assassinés à coups de revolver. Kevin tente aussi de compromettre son frère ainé, Yann, atteint du syndrome d'Asperger. L'invraisemblable scenario échafaudé par Kévin Rouxel ne va pas résister à l'enquête de gendarmerie et le fils, qui voulait mettre la main sur l'héritage évalué à un peu plus d'un million d'euros, sera finalement condamné pour assassinat à 30 ans de réclusion. Son épouse, rencontrée via internet et avec qui il est désormais en guerre ouverte, a toujours nié sa participation au funeste projet. Elle sera pourtant condamnée pour complicité à 20 ans de prison.

La défense de Sofiya va plaider l'acquittement

Pour la défense de Sofiya Bodnarchuk, la condamnation a été vécue comme une totale injustice. "On s'interroge sur la crédibilité de Kévin Rouxel" souligne Me Grégoire Mouly, pour qui "on ne peut concevoir que la condamnation de notre cliente ne repose que sur les seules déclarations de Kévin Rouxel". Mais "Nous sommes aujourd'hui déterminés" insiste l'avocat Bordelais. Lors du procès en appel, les avocats de la jeune femme, Maitres Edouard Martial et Grégoire Mouly, vont à nouveau plaider l'acquittement au bénéfice d'une accusée qui a toujours clamé son innocence, et qui a toujours affirmé ne pas avoir participé à l'élaboration des meurtres. Mais les charges répétées de son ancien mari, et de nombreux indices concordants, ont emporté la conviction des jurés sur la culpabilité de Sofiya.

Par deux fois, Kévin Rouxel a tenté de se faire la belle

En détention, Kevin Rouxel a tenté deux fois de s'évader. Une première fois à la maison d'arrêt de Bayonne, où il avait pris en otage une infirmière. Et puis, une seconde fois, en octobre dernier à l'hôpital de Gradignan où il avait été transféré après avoir mis le feu à sa cellule.

Sofiya Bodnarchuk lors de son procès criminel en novembre 2020 à Pau © Maxppp - Le Deodic David

Peut-être un nouveau report du procès

"L'état psychique de mon client est extrêmement préoccupant". Voilà comment son avocat parle de Kevin Rouxel. Maitre Emmanuel Zapirain insiste : "Kévin est à l'isolement depuis le mois d'août, cela altère le psychisme de n'importe qui". Une expertise psychiatrique a été demandé. Le Président de la Cour d'assises va devoir se prononcer sur la poursuite ou non d'un procès qui devait être la conclusion d'un affaire débutée voilà six ans, mais qui ne la sera peut être pas. Les lourdes condamnations prononcées à Pau en novembre 2020, l'ont été après trois reports successifs. Le premier en décembre 2018 en raison d'une tentative de suicide de Kevin et d'un malaise en pleine audience de Sofiya. Le second en mai 2019 en raison de l'hospitalisation psychiatrique de Kévin, et le troisième en mars 2020 à cause du Covid. L'affaire de La Bastide-Clairence n'as toujours pas livré son verdict définitif.