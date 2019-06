Le procès en diffamation, intenté par le Docteur Vouaillat, contre 4 de ses anciens patients, renvoyé au 15 juillet

Grenoble, France

Il n'y a pas eu de procès ce mardi après-midi au tribunal de Grenoble devant lequel le docteur Hervé Vouaillat avait fait citer pour diffamation 4 de ses anciens patients et deux directeurs de journaux.

En revanche, il y a eu, comme l'on dit dans le jargon juridique, une consignation, c'est-à-dire que le médecin a déposé 1000 euros auprès du greffe pour avoir le droit d'engager cette procédure, l'audience en elle-même a été fixée au 15 juillet prochain.

Le Docteur Vouaillat s'estime victime d'une cabale

Le praticien estime qu'en racontant leurs histoires dans la presse, ces personnes ont porté atteinte à son honneur, car lui se dit innocent et crie à la cabale médiatique.

Si le chirurgien grenoblois s’était fait représenté par son avocat, 3 des 4 patients étaient bien là, Christophe Fuselier et Frédérique Bagalino, tous deux amputés d'une jambe, après avoir été opérés par le Docteur Vouaillat. Gracieuse Masciave, elle, souffre toujours 4 ans après être passée entre les mains du médecin, pour une vertèbre fracturée, alors qu'il aurait dû s'abstenir, cette femme souffrant d'ostéoporose.

Les victimes devenues accusées ont regretté l'absence du médecin

Serge Gillet, en fauteuil roulant, lui, était absent. Trop faible et dépressif, il était représenté par ses deux filles

Les victimes devenues accusées auraient aimé voir le Docteur à l'audience mais il n’est pas venu, ce que regrette Frédérique Bagalino, amputée de la jambe après avoir été opérée de la cheville il y a 10 ans par le médecin :"Nous, on assume nos propos, lui, il n'a pas eu le courage d'affronter nos regards et notre souffrance! Et en plus il nous réclame 50 mille euros ! C'est le monde à l'envers ! IL croit nous faire peur mais on ira au bout de notre combat" promet-elle.

Une procédure infâme, selon l'avocat des patients

Pour leur avocat, Maître Bourgin : "Attaquer ainsi ses anciens patients est "dégueulasse", parole de citoyen. C'est infâme et contraire a la déontologie qu'un médecin se retourne ainsi contre des malades. Nous avons en retour déclencher 4 procédures disciplinaires à son encontre" Et de regretter également le corporatisme et le silence du monde médical grenoblois qui "connaissait les pratiques de ce collègue et qui a laissé faire."

Je ne voulais pas donner mon client en spectacle- Maitre Boulloud, avocat du chirurgien grenoblois

Maître Boulloud représentait son client : "J'avais demandé au Docteur Vouaillat de ne pas venir. Je ne voulais pas le donner en spectacle. Il est en arret de travail et très affecté par tout ce qu'on dit de lui dans la presse. Mais il s’exprimera le jour de l'audience. Nous voulions par cette procédure rappeler que la présomption d'innocence existe en France ! Qu'on m'apporte les preuves que ces soi-disant victimes sont dans cet état à cause de mon client !"

L'audience a été fixée au 15 juillet. Mais la présidente du tribunal a averti les parties. Pas question de faire des plaidoiries fleuve : "Nous ne sommes pas aux Assises ! La question qui est posée est : y a -t-il eu diffamation ou pas ? Nous rendrons notre jugement dans la foulée"

Interdit d'exercer pour 18 mois par le Conseil de l'Ordre

Le docteur Vouaillat est interdit d'exercer depuis le 1er mai dernier pour 18 mois par le conseil de l'Ordre pour, je cite, des "manquements graves et un comportement fautif". L'enquête préliminaire, diligentée par le Parquet de Grenoble fin 2016, après avoir été saisi par la CPAM, est toujours en cours.