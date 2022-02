Les docteurs Guedj, père et fils, sont soupçonnés d'avoir mutilé des centaines de patients pour s'enrichir, en escroquant la sécurité sociale et des mutuelles. Le procès en correctionnel qui s'ouvre à Marseille ce lundi 28 février doit durer six semaines. Plus de 300 victimes demandent réparation.

Le procès hors norme de deux dentistes marseillais jugés pour avoir charcuté plus de 300 patients

La salle PHN (pour Procès Hors Norme) accueillera les six semaines d'audience à la caserne du Muy à Marseille.

C'est un procès exceptionnel qui s'ouvre ce lundi 28 février. Deux dentistes marseillais sont accusés d'avoir volontairement charcuté, mutilé, des centaines de patients pour s'enrichir. Les faits jugés en correctionnel, remontent entre 2006 et 2012.

Une dent saine dévitalisée en dix minutes

Les docteurs Guedj - père (Carnot) et fils (Lionel) - alors installés à Saint-Antoine dans le 15e arrondissement de Marseille, jouissent d'une bonne réputation. Leurs patients ne se doutent pas qu'ils mentent comme des arracheurs de dents. En effet, les deux dentistes inventent des pathologies pour gonfler leurs honoraires : des dents saines sont dévitalisées ou limées de façon injustifiée, des couronnes taillées en un quart d'heure, des prothèses bas de gamme sont posées. Elles ne tiennent pas.

Un chiffre d'affaires 15 fois supérieur au plus gros cabinet dentaire

Le travail est bâclé à un rythme effréné. Jusqu'à 70 patients par jour. Une activité "irréaliste" selon l'assurance maladie qui déclenche des contrôles. En 2010, le cabinet réalise un chiffre d'affaires record de deux millions et demi d'euros, c'est-à-dire 15 fois supérieur au plus gros centre dentaire de France. L'escroquerie rapporte gros : villas, yacht, voitures de luxe, œuvre d'art. Le patrimoine du docteur Guedj fils, serait estimé à plus de 10 millions d'euros.

Des centaines de patients mutilés

Parmi les nombreuses victimes des docteurs Guedj, il y a Samir, la cinquantaine. Les dentistes lui avaient promis "un sourire de star".

"Pour une carie, je me suis retrouvé sans dent" Copier

"Ils m'ont bousillée" - Zora, 49 ans, victime

Pour Zora, 49 ans, la vie bascule à la fin 2009. Elle consulte une première fois pour "une carie un peu disgracieuse, juste devant". En à peine deux mois, elle se retrouve totalement édentée, toutes ses dents saines ont été limées par le dentiste. Depuis, elle vit "l'enfer au quotidien".

"Ces dentistes m'ont démolie" Copier

Pour ces pratiques de "bouchers-charcutiers", 322 victimes constituées parties civiles, demandent justice, comme la CPAM des Bouches-du-Rhône et plusieurs mutuelles escroquées. Les deux prévenus comparaissent notamment pour violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. Une infraction pour laquelle, les Guedj, père et fils, risquent 10 ans de prison et 150.000 euros d'amende.

Le procès programmé du 28 février au 8 avril 2022 se déroule dans une grande salle d'audience de 400 places construite à la caserne du Muy, dans le 3e arrondissement de Marseille.