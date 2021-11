Le procès Manini aux assises de Tarbes : "Une bombe s'est mise en place et s'est auto-alimentée"

Les experts psychiatres ont fait part de leurs conclusions sur les accusés ce mardi 16 novembre 2021 à la cour d'assises des Hautes-Pyrénées. Jérôme Manini et Adil Khatouf sont jugés respectivement pour assassinat et complicité d'assassinat de Joël Balme en janvier 2018 à Tarbes.

Le troisième jour du procès a débuté ce mardi par les présentations des expertises psychiatriques concernant les deux accusés dans cette affaire de vengeance jugée à Tarbes. Jérôme Manini est accusé d'avoir assassiné son ancien beau-père, Joël Balme, le 31 janvier 2018. Celui-ci avait agressé sexuellement ses sœurs deux décennies auparavant mais avait purgé à une peine de six années de prison pour ces faits. L'ami de Jérôme Manini, Adil Khatouf est jugé quant à lui pour complicité d'assassinat.

Ça ne s'est pas dégonflé.

Deux experts psychiatres ont successivement pris la parole pour présenter leurs conclusions. Au sujet d'Adil Khatouf, il ressort une "immaturité psycho-affective". Par ailleurs, il est dans une "stratégie de défense", selon le médecin qui s'est entretenu avec lui. Concrètement, "il ne veut pas être impliqué, il dit qu'il est étranger à l'affaire et qu'il n'avait pas connaissance des motivations de Jérôme Manini"

Un effet cocotte-minute

"C'est une bombe qui s'est mise en place et qui s'est auto-alimentée pendant toutes ces années" dit l'expert psychiatre concernant la personnalité de Jérôme Manini. Le cœur du problème réside dans le fait d'avoir ruminé pendant des années, "un sentiment répétitif de trahison". Comme le précise le docteur, "ce n'est pas rien d'avoir un père qui tue votre oncle, ce n'est pas rien d'avoir un beau-père qui viole ses sœurs".

Pas de maladie mentale donc pas de dangerosité psychiatrique

L'expert psychiatre poursuit : "On ne lui a pas dit les choses, lui n'a pas pu les dire et même le jour où il tue Joël Balme il ne lui dit rien, il y a trop de haine, il ne peut pas s'arrêter, c'est de l'acharnement." Sa famille ne lui a sans doute pas parlé pour le protéger mais ça s'est amplifié, selon les constatations médicales. Il n'a pas verbalisé et "ça ne s'est pas dégonflé" détaille l'expert. Pour autant, chez Jérôme Manini, il n'y aurait pas d'altération du discernement, pas de personnalité paranoïaque ce qui veut dire que la responsabilité est complète.

Sa propre souffrance provient de son histoire

Une autre experte qui est intervenue ce mardi a souligné l'importance du traumatisme chez Jérôme Manini, "il a tout gardé pour lui" dit-elle. Cette experte a ajouté : "Sa souffrance provient de son histoire, pas de l'extérieur. [...] Notamment l'absence de figure parentale repérante."

Les témoignages des sœurs Manini

Un des moments forts de ce mardi c'est aussi lorsque les sœurs de Jérôme Manini sont venues témoigner. Un moment de tension et d'émotion dans la salle d'audience. Une fois de plus, on sent qu'il y a deux clans dans la salle de la cour d'assises : les Manini et la famille Balme qui chuchote quand la première sœur arrive à la barre. Tout son corps tremble mais elle refuse de s'asseoir. Elle prend la parole : "Je sais que Jérôme a voulu nous venger ma sœur et moi. Je pense qu'il s'en veut de ne pas nous avoir défendues." Elle poursuit : "Ce que je regrette c'est qu'il ne nous ait pas parlé, il aurait pu parler à un psy."

Puis vient la seconde sœur qui estime qu'il n'y a que son frère qui l'aime : "J'ai l'impression qu'il comprend ma souffrance". Cette femme dit aussi : "C'est mon frère qui a tué Joël Balme, et j'endosse la culpabilité." "Vous n'avez pas à vous sentir coupable" répond l'avocate générale. "Mais c'est à cause de ma souffrance" rétorque la sœur de l'accusé. "Oui, mais ce n'est pas vous qui avez tiré sept fois. Est-ce que vous souffrez encore ?" questionne l'avocate générale. Oui, avoue la sœur de Jérôme Manini. C'est l'avocate générale qui conclut : "Alors ça n'aura rien résolu."