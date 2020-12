VIDÉO - Début du procès pour meurtre de Jean-Baptiste Rambla, enfant-victime de l'affaire du pull-over rouge

Le procès de Jean-Baptiste Rambla s’ouvre ce lundi 14 décembre devant la cour d’assises de Haute-Garonne à Toulouse. Déjà condamné pour le meurtre d'une femme en 2004, il est à nouveau jugé pour des faits similaires. L’ex-enfant hypermédiatisé dans l’affaire du pull-over rouge et la condamnation à mort de Christian Ranucci en 1976, a aujourd’hui 53 ans. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

Déjà condamné pour le meurtre d’une femme en 2004 par la cour d’assises des Bouches-du-Rhône, il est poursuivi aujourd’hui pour le meurtre de Cintia Lunimbu, une Toulousaine de 21 ans. Les faits remontent à juillet 2017 quartier Arnaud-Bernard. La douleur est palpable des deux côtés de la barre.

La douleur est bien évidemment sur le banc des parties civiles. Simon Cohen représente les parents de Cintia Lunimbu, retrouvée égorgée dans son appartement quartier Arnaud-Bernard à seulement 21 ans.

"Si les parents doivent porter en terre leurs enfants, c'est que le cours des choses a été inversé. Cela rend la souffrance encore plus tenace. On les a écorchés vifs." (Me Simon Cohen)