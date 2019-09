"Le prochain coup, il finira par me tuer" : 8 mois de prison ferme pour violences conjugales à Woippy

Un habitant de Woippy a été condamné ce mardi à 16 mois de prison dont 8 ferme, sous le régime de la semi-liberté. Il avait frappé à plusieurs reprises sa compagne et mère de leur fils de 3 ans, et il était en récidive. Même si la victime n'a pas porté plainte, le parquet l'a poursuivi en justice.

Metz, France

Pour avoir frappé sa femme à plusieurs reprises, un habitant de Woippy va dormir derrière les barreaux. Cet homme de 44 ans a été condamné ce mardi à Metz à 16 mois de prison dont 8 mois ferme, sous le régime de la semi-liberté (il dort en prison et sort la journée pour travailler) et interdiction d'entrer en contact avec la victime. 18 mois de prison ferme avaient été requis.

Un tibia cassé en février

La police, alertée par des voisins, est intervenue au domicile du couple samedi dernier 14 septembre et a retrouvé la femme le corps tuméfié, du sang sur les mains. En février dernier, il l'avait déjà poussé violemment et lui avait cassé le tibia. Et comme le Mosellan était en récidive pour des mêmes faits de violences sur sa compagne en décembre 2015, le parquet a décidé de le poursuivre en justice. Il a donc été sévèrement condamné dans le contexte actuel de recrudescence de violences conjugales.

C'est ma faute, quand je bois, je ne sais pas m'arrêter

Devant les magistrats, l'homme fait profil bas. "C'est ma faute, quand je bois, je ne sais pas m'arrêter, ça fait mal" reconnait cet employé dans la restauration collective. "C''est surtout à elle que ça fait mal" ajoute sévèrement la présidente, Marie-José Micelli. "Le prochain coup, il finira par me tuer", a avoué la victime, terrorisée, aux policiers. La juge égrène la longue liste des violences, et notamment cette condamnation en décembre 2015 à 2 ans avec sursis. Mais aussi les 90 jours d'ITT (interruption temporaire de travail) de sa compagne en février dernier pour ce tibia cassé qui la fait encore boiter. Sans compter les nombreux appels des voisins et les interventions des policiers, qui découvrent notamment la femme le nez en sang et leur enfant de 3 ans en pleurs au milieu du salon.

La victime n'a pas porté plainte

"C'est aussi affreux pour votre fils, il va être traumatisé", le sermonne la présidente. Le tribunal malgré tout ne lui retire pas son autorité parentale. L'incarcération est indispensable, insiste la Procureure, Alice Jaffro. Son avocat, Me Philippe Quatreboeufs, obtient la semi-liberté, il dormira en prison mais pourra poursuivre son travail en journée. La victime, elle, n'est pas venue à l'audience. Elle n'a pas non plus porté plainte...