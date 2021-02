Le prochain Vélotour de Dijon fixé au 5 septembre

Après une annulation l'année dernière à cause de la crise sanitaire et des mesures imposées, le Vélotour de Dijon annonce ce mardi 16 février la date de sa prochaine édition. La date du 5 septembre a été arrêtée. En revanche, les réservations ne sont pas ouvertes dans l'attente de jours meilleurs.

"On a hâte !". Le message est sobre et clair à la fois. Après une année 2020 sans aucun Vélotour, l'organisation a hâte de retrouver tous les amateurs de vélo et de découverte de la cité des Ducs de Bourgogne au guidon de sa petite reine pour la 15e édition de Dijon Vélotour ! Le RDV est fixé au dimanche 05 septembre 2021 !

Encore pas mal d'interrogations

Toute l'équipe d'organisation est mobilisée depuis plusieurs mois pour préparer cette 15e édition autour de l'ADN de cet événement, le sourire et la découverte insolite de la ville à vélo ! Il existe cependant encore de nombreuses inconnues sur l'évolution de la situation sanitaire en France dans quelques mois. L'organisation attend donc d'avoir un peu plus de visibilité sur les autorisations de rassemblement de public avant d'ouvrir la billetterie. Vous pouvez aussi suivre toute l'actualité de Vélotour sur les réseaux sociaux.

Déjà dix villes organisent leur Vélotour

Ces découvertes des villes à vélo ne se font pas qu'à Dijon. Orléans, Marseille, Le Havre, Paris, Valenciennes, Bordeaux, Tours, Toulouse et maintenant Reims organisent désormais elles aussi leur Vélotour.