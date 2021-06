Le procureur de Béziers demande plus de moyens pour lutter efficacement contre les violences conjugales

Le Procureur de la République de Béziers, Raphaël Balland, se joint à la demande de plusieurs parquets de France d'avoir des moyens supplémentaires notamment plus de magistrats pour lutter plus efficacement contre les violences conjugales.

Plusieurs parquets de France demandent ce lundi 7 juin 2021, des moyens supplémentaires pour lutter contre les violences conjugales. C'est le cas de Béziers , par la voix, plutôt la plume du procureur de la République Raphaël Balland .

Dans un communiqué, Raphaël Balland s'inquiète d'abord de la tendance actuelle à " _faire porter sur la seule institution judiciaire la responsabilité de ces drames._", il ajoute, "ces violences conjugales doivent interroger la société dans son ensemble, en particulier dnas la lutte contre les addictions."

" Sur les 817 dossiers de violences volontaires jugées par le tribunal correctionnel de Béziers entre 2018 et 2019, 86% des auteurs de violences conjugales étaient sous l'emprise de l'alcool ou de produits stupéfiants ,ou des deux à la fois ."

9 magistrats actuellement , il en faudrait 36

Le procureur de Béziers rappelle que si le ratio "nombre de magistrats du parquet pour 100 000 habitants" de la moyenne des 47 pays du Conseil de l'Europe était appliqué en France " nous devrions être 36 magistrats au parquet de Béziers et non pas seulement 9 , et les effectifs du greffe devraient être doublés."

En matière de lutte contre les violences conjugales, Raphaël Balland demande pour lui comme pour chaque parquet à minima et immédiatement un assistant spécialisé ou un juriste assistant spécifiquement dédié au suivi des procédures de violences conjugales.