De Bayonne, il devient le patron de la lutte anti-drogue en France

Bayonne, France

Près de 30 ans au service de la justice. Samuel Vuelta-Simon poursuit son parcours au sein d'une institution, où la concurrence est rude. Ce mercredi, le gouvernement va annoncer à Marseille la mise en place d'un plan national anti-drogue, dont le procureur de Bayonne sera l'un des patrons.

Nouvelles fonctions dans la lutte anti-drogue

En poste depuis presque cinq ans à la tête du parquet bayonnais, le magistrat a dû gérer deux dossiers majeurs. D'une part, le désarmement d'ETA, en 2017, lors duquel il a fallu mettre au jour les dépôts d'armes clandestins de l'organisation séparatiste Basque. Sa bonne connaissance de l'Espagne, où il a été magistrat de liaison auprès du ministère de la justice espagnol, lui a sans doute été très utile.

D'autre part et plus récemment, le procureur de Bayonne a du gérer le G7 de Biarritz avec les grands de ce monde. Un sommet qui s'est bien déroulé et lors duquel il a du mettre de l'huile dans les rouages pour concilier diplomatie et sécurité.

Officier de l'Ordre National du mérite

Son échec à faire condamner l'ancien maire de Biarritz, Didier Borotra, dans l'affaire de la Cité de l’Océan, n'a manifestement pas écorné son image et son crédit auprès de la chancellerie.

Élevé au rang d'officier de l'Ordre National du mérite en juin dernier, Samuel Vuelta-Simon va désormais prendre la tête d'une structure nouvelle qui va prendre la suite de l'OCRTIS (l'Office Central pour la Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants).Les nombreux dossiers de ce type qu'il a eu à traiter au Pays basque lui seront sans doute très utiles.